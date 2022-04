Az amerikai igazságügyi minisztérium hétfőn nyilvánosságra hozott dokumentumai szerint a kínai kormány amerikai influenszereket, köztük egy „The Real Housewives of Beverly Hills” sztárt és egy paralimpiai úszót vett fel, hogy népszerűsítsék a pekingi téli olimpiát.

Fotó: Charles Sykes / Getty Images

Korábban már fény derült rá, hogy a New Jersey-i székhelyű Vippi Media aláírt egy 300 ezer dolláros szerződést Kína New York-i főkonzulátusával egy közösségi média kampány megszervezésére, hogy pozitív üzeneteket hirdessenek Kínáról és a pekingi játékokról a TikTokon, Instagramon, és a Twitch-en. Most kiderült a 11 közösségi média influencer kiléte.

Egyikük Crystal Kung Minkoff reality TV-sztár, a „Real Housewives of Beverly Hills” szereplője. Február 16-án 334 ezer Instagram követőjével osztotta meg családi fotóit a korábbi pekingi utazásukról.

Peking nagyon különleges helyet foglal el családunk szívében. Sok barátot láttunk vendégül otthonunkban, és alig várjuk, hogy nézhessük a 2022-es pekingi téli olimpiát!– írta, miközben megosztotta a játékok dátumait is.

A TikTok sztárja, Anna Sitar, akinek 11,6 millió követője van a platformon, szintén szerepelt a dokumentumokban. Február 11-én megosztott egy TikTok-videót, amelyben ő és barátai részt vettek egy sor kitalált „olimpiai játékban” – amelyek között fánkevő verseny is volt és gyűrűdobás is.

Tudjuk, hogy hazavinnék aranyat, ha ott lennék. Go Team USA! – írta a kép leírásánál. A videóban érdekességként azt is megosztotta, hogy Peking az első város, ahol a nyári és a téli olimpiát is rendezik.

Peking egy másik influenszert is felvett, Jessica Long paralimpiai úszót, akinek közel 100 ezer követője van az Instagramon. Egy január 28-i posztban a 30 éves lány képeket osztott meg magáról a 2008-as pekingi játékokon, amihez az alábbi sorokat fűzte:

Alig várom, hogy nézzem és szurkolhassak az amerikai csapatnak, sok szerencsét kívánok nekik! Jó szórakozást, és szerezzenek maradandó emlékeket a pekingi téli olimpiai játékokon.

Eközben a TikToker Ryan Dubs, akinek több mint félmillió követője van, háromperces interjút osztott meg Huang Pinggel, Kína New York-i főkonzuljával. A március 14-én közzétett videóban Dubs arra biztatta az amerikai vállalkozókat, hogy üzleteljenek Kínával, és elítélte a kínai importra kivetett amerikai vámokat.

Minkoff, Sitar, Long és Dubs nem válaszoltak az Insider megkeresésére. Az Associated Press szerint a Vippi Media kampánya az amerikai közösségimédia-felhasználókat célozta, és nagyjából négymillió felhasználót ért el januárban, februárban és márciusban.

Kína több mint egy évtizede folytat befolyásolási erőfeszítéseket a médián keresztül a tengerentúlon, 2020-ban közel 60 millió dollárt, 2021-ben pedig 23 millió dollárt költött az Egyesült Államokban erre a célra – állítja az Open Secrets.