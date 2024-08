Meglepő dolgot árult el Milák Kristófról Fürjes Balázs

Az elmúlt hetekben, hónapokban sokan és sokszor megszólaltak már Milák Kristóffal kapcsolatban. Az olimpiai és világbajnok úszó a nyilvánosság kizárásával készült fel a párizsi ötkarikás játékokra, ahol 200 méteres pillangóúszásban címvédőként ezüstérmet szerzett, 100 méteres pillangóúszásban pedig olimpiai bajnokként mászhatott ki a medencéből.

Milák Kristóf az úszásával és az eredményeivel üzen Fürjes Balázs szerint / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Bár az eredmények őt igazolták, mégsem csillapodtak körülötte a hullámok. Edzője, Virth Balázs bejelentette, hogy elvállnak útjaik, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka kiállt mellette, egy Facebook-oldal pedig visszaélt a nevével. És a sort még folytathatnánk. Csütörtökön a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Fürjes Balázs szólalt meg a klasszis úszóval kapcsolatban, és próbálta meg csitítani a kedélyeket.

„Milák Kristóf beszél hozzánk, csak sokan nem értik. Mi lenne, ha békén hagynánk, ha mindenki leszállna róla? Mi lenne, ha mindenki elfogadná őt úgy, ahogy van? Olyannak, amilyen.

Hány olimpiai aranyat és ezüstöt kell még nyernie ahhoz, hogy elfogadjuk: ő a maga, különös útját járja, így arat diadalt, így szerez dicsőséget a nemzetnek és örömöt a magyaroknak? És ha nem akar nyilatkozni, akkor nem nyilatkozik, és ennek szabad így lennie, mert Kristófnak szabadságában áll” – írta nyilvános Facebook-bejegyzésében a politikus.

Fürjes kiemelte, hogy Milák nem szavakkal, hanem a teljesítményével üzen, az eredményei beszélnek.

„Amikor átadhattam neki az ezüstöt a 200 pillangó után, biccentettem egyet a dobogó legfelső foka felé és azt mondtam neki: »Kristóf, nagyon szépen köszönjük, amit tett! Ha akarja, vissza tudja venni a trónt. Ön képes rá és csak magán múlik.« Két nappal később 100-on meg is tette” – írta Fürjes.

„Tokióban és Párizsban is az egyetlen magyar, aki két érmet is nyert, a négyből kettő arany. Csodabogár? Lehet. Melyikünk nem az… Csak mi nem nyerünk olimpiai érmeket. Nemhogy négyet, de egyet sem” – tette hozzá. A NOB-tag Fürjes itt azonban rosszul emlékezett, Tokióban ugyanis Milák Kristóf mellett Szilágyi Áron (1 arany és 1 bronz), Csipes Tamara (1 arany és 1 ezüst), Kozák Danuta (1 arany és 1 bronz) és Bodonyi Dóra (1 arany és 1 bronz) is két éremmel tért haza.