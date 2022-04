A hónap elején látott napvilágot, hogy a világ leggazdagabb embere, Elon Musk 2,6 milliárd dollárért vásárolt Twitter-részvényeket. A milliárdos ezzel a közösségi média cég legnagyobb részvényesévé vált, illetve annak az igazgatóságában is helyet foglalt. A Time.com arról ír, hogy egy csoportos kereset formájában most pert indítottak Musk ellen, aki

a vád szerint törvénysértő módon járt el a részvényvásárlások alatt.

A keresetet a New York-i szövetségi bíróságon nyújtották be Elon Musk ellen. A panasz szerint nem tartotta magát azokhoz a szabályokhoz, amelyek kötelezővé teszik, hogy nyilvánosságra hozza a részvényvásárlásokat, ha azzal 5 százaléknál nagyobb részesedést szerez az adott cégben. A milliárdos elmulasztotta ezt a határidőt, és a tranzakciókat titokban tartotta az 5 százalékos részesedés után is, egészen addig, ameddig több mint 9 százalékos tulajdont szerzett a Twitter papírjai felett.

A kereset szerint Musk ezt azért csinálta, hogy az 5 százalékos részesedést követően is olcsóbban vásárolhasson Twitter-részvényeket, ezzel a stratégiával pedig sértette azoknak az eladóknak a jogait, akik így kevesebb pénzt kaptak a papírjaikért.

Musk majdnem két héten keresztül manipulálhatta ezzel a piacot.

Fotó: Rafael Henrique / AFP

A Tesla alapítójának a hatósági beadványai azt mutatják, hogy január 31-ig valamivel több mint 620 ezer részvényt vásárolt, darabonként 36,83 dollárért. Ezt követően április 1-ig szinte mindennap intézett újabb vásárlásokat, míg végül

több mint 73 millió Twitte- papírt halmozott fel. Ez 9,1 százalékos részesedést jelent a vállalatban.

A csoportos kereset szerint Musk már március 14-én elérte az 5 százalékos bejelentési küszöböt, vagyis március 24-ig kötelezően nyilvánosságra kellett volna hoznia a bevásárlását az Egyesült Államok értékpapírtörvénye szerint. Ehhez képest Musk csak április 4-én jelentette a szükséges információkat.

A bejelentést követően a Twitter részvényei 27 százalékkal nőttek az azt megelőző záró árfolyamhoz képest. Az április 4-én látható záró árfolyam majdnem 50 dollár volt. Ebből is kitűnik, Musk a bejelentés elmulasztásával megfosztotta a befektetőket attól, hogy magasabb áron adhassanak túl a papírjaikon, ezzel pedig jelentős nyereségtől estek el.