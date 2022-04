15-18 százalékkal drágulhatnak a termékek rövid távon – mondta a VG Podcastnak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professzora. Lakner Zoltán szerint nemcsak az ukrán és orosz búza kiesése hajtja fel az élelmiszerek árát. Mind a szállítási, mind a bérköltségek folyamatosan emelkednek. Ezek mellett ugyanolyan fontos tényező a műtrágya árának alakulása is. A karbamid – egy fontos nitrogénműtrágya – ára megháromszorozódott az elmúlt évben. Ez azért is nagy gond, mert a modern mezőgazdaságot nem lehet elképzelni műtrágyázás nélkül, a biotermékek még a legfejlettebb országokban is csak az eladások néhány százalékát teszik ki – hangsúlyozta Lakner Zoltán.



Hosszabb távon nézve a klímaváltozás is komoly kihívást jelent, ugyanis a professzor szerint változatlanul nincs elég öntözött termőterület, és a népesség növekedése miatt pedig egyre magasabb termésátlagokat várnak a mezőgazdaság egészétől.

Globálisan bőven van tartalék, az ukrán és orosz gabona kiesését el lehetne simítani – tette hozzá. Szomorú kettősség az is, hogy miközben az elmúlt években 40 millióval nőtt az éhezők száma globálisan,

a fejlett világban – így Magyarországon is – a megvásárolt élelmiszerek csaknem harmada a kukába kerül.