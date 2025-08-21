Deviza
EUR/HUF396.51 +0.52% USD/HUF341.3 +0.78% GBP/HUF458.3 +0.5% CHF/HUF422.48 +0.34% PLN/HUF93.2 +0.34% RON/HUF78.49 +0.58% CZK/HUF16.15 +0.25% EUR/HUF396.51 +0.52% USD/HUF341.3 +0.78% GBP/HUF458.3 +0.5% CHF/HUF422.48 +0.34% PLN/HUF93.2 +0.34% RON/HUF78.49 +0.58% CZK/HUF16.15 +0.25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15% BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
elektronikus fizetés
gazdasági növekedés
infláció
készpénz
megtakarítás

Fizetési paradoxon: szárnyal a digitális forgalom, mégis úszunk a készpénzben

Dinamikusan bővül az elektronikus fizetések aránya Magyarországon a teljes pénzforgalmon belül. Bár még a készpénz az úr, 2030-ra már bőven fordulhat a kocka. Ugyanakkor hiába terelődik át egyre több tranzakció a digitális térbe, a forgalomban lévő bankjegyek és érmék mennyisége is folyamatosan növekszik. A Helyzetképben ennek a látszólagos ellentmondásnak a nyomába eredünk.
Imre Lőrinc
2025.08.21., 16:10

Dinamikusan bővül az elektronikus fizetések aránya Magyarországon a teljes pénzforgalmon belül. Bár még a készpénz az úr, 2030-ra már bőven fordulhat a kocka. Ugyanakkor hiába terelődik át egyre több tranzakció a digitális térbe, a forgalomban lévő bankjegyek és érmék mennyisége is folyamatosan növekszik. 

A Helyzetkép legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

Nem tudja kiszorítani a készpénzt a növekvő digitális forgalom

Dinamikusan növekszik az elektronikus fizetési forgalom Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elektronikus tranzakciók száma tavaly meghaladta a 2,5 milliárdot, ami azt jelenti, hogy a fizetési műveletek 42 százaléka valósult meg a digitális térben. Az elmúlt tíz évben folyamatosan bővült az elektronikus tranzakciók részaránya, de még mindig a készpénzes fizetések vannak többségben. A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy 2030-ra már forduljon a kocka, és a digitális fizetések kerüljenek túlsúlyba. A legtöbb digitális műveletet a fővárosban, a legkevesebbet Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben bonyolítják le a vásárlók.

Ennek ellenére a forgalomban lévő készpénz mennyisége töretlenül emelkedik, meghaladta a 9224 milliárd forintot. A látszólagos ellentmondásnak több oka is van: a kormányzati intézkedések, a gazdasági növekedés, az infláció, illetve a bankjegyek és pénzérmék folyamatos cseréje, pótlása is magyarázza a folyamatot. 

20250508_mol_mbh_atm_017_VZ ATM, bankautomata készpénz, készpénzfelvétel külföldi nyaralás
Az elektronikus fizetések óriási lendületben vannak, de ez nem megy a készpénzállomány rovására / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Látható azonban egy jól megfigyelhető változás is a magyarországi készpénzhasználatban. A bankjegyek és érmék fokozatosan veszítenek a súlyukból a megtakarításoknál. A háztartásoknál lévő, rekordszintre emelkedő nettó pénzügyi eszközökön belül már csak nagyjából 6 százalék a készpénz aránya. A nem túl jövedelmező és az infláció miatt is hátrányban levő „párnaciha” kezd kikopni a divatból, helyette a befektetési jegyek óriási lendületet vettek. További részletek a Helyzetkép legújabb videójában!

Korábbi videóinkat ide kattintva érheti el.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Washington

Hiába közeleg a béke, Brüsszel tovább növelné a feszültségeket: európai katonákkal árasztaná el Ukrajnát – csak nincs miből

Brüsszel újabb illúziót kerget, amely könnyen katasztrófába torkollhat.
2 perc
Gázai övezet

Izraeli háború: megkezdődött Gázaváros ostroma – ezrek menekülnek az IDF offenzívája elől

Az ENSZ és a segélyszervezetek újabb humanitárius katasztrófától tartanak, a nemzetközi nyomás ellenére Benjamin Netanjahu kormánya a város teljes elfoglalására készül.
7 perc
gazdasági növekedés

Fizetési paradoxon: szárnyal a digitális forgalom, mégis úszunk a készpénzben

2030-ra nagy fordulat várható a fizetési megoldásainknál.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu