Gigantikus olajmezőt találtak Európa egyik leggazdagabb országában – ez a legnagyobb felfedezés tíz éve

Az Aker BP norvég olajmező-üzemeltető és partnerei jelentős olajlelőhelyet fedeztek fel, amely számottevő új készletekkel bővíti az Északi-tengeren található Yggdrasil mező területét – közölték a vállalatok csütörtökön kiadott nyilatkozatukban, amelyet a Reuters szemlézett.

Gigantikus olajmezőt találtak Európa egyik leggazdagabb országában / Fotó: Makszim Ibragimov / Shutterstock (illusztráció)

Az Omega Alfa feltárási program eredményeként a kitermelhető mennyiséget 96 és 134 millió hordó olajegyenérték közöttire becsülik

– írta az Aker BP.

„Az Omega Alfa az elmúlt évtized egyik legnagyobb kereskedelmi jelentőségű felfedezése Norvégiában” – mondta Karl Johnny Hersvik, az Aker BP vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a vállalatok további erőforrások feltárását is tervezik a térségben.

A felfedezés három különálló kutatási engedélyhez kapcsolódik. Kettőben az Aker BP-nek 47,7 százalékos a részesedése, az Equinor 40 százalékkal rendelkezik, a lengyel Orlen pedig 12,3 százalékkal. A harmadik engedélyben az Aker BP tulajdoni hányada 38,16 százalék, az Equinoré 32 százalék, a Petoróé 20 százalék, az Orlené pedig 9,84 százalék.

A térségben nemrég is történt egy felfedezés. Ahogy a Világgazdaság beszámolt róla, Lengyelország partjainál, Swinoujscie közelében jelentős kőolaj- és földgázmezőt fedezett fel egy kanadai vállalat. Becslések szerint a Wolin East 1 (WE1) kút 22 millió tonna nyersolajat és ötmilliárd köbméter földgázt tartalmaz. A felfedezés stratégiai jelentőségű lehet Lengyelország és a régió energiafüggetlensége szempontjából.