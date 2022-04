A legújabb közlemény szerint az Apple rekord összeget, 2,5 millió dollárt költött lobbizásra a Kongresszusban 2022 első negyedévében, ami több mint 34 százalékos növekedés az előző negyedévhez képest - írja a CNBC.

A megnövekedett kiadások részben az Apple-re nehezedő nyomást tükrözik, mivel egyre valószínűbb, hogy szigorúbb szabályozással kell majd szembenéznie. A Szenátus igazságügyi bizottsága előtt van két törvényjavaslat – az Open App Markets Act és az American Innovation and Choice Online Act –, amelyek potenciálisan megkövetelnék az Apple-től, hogy nyissa meg zárt ökoszisztémáját az iPhone-on a fejlesztők számára, és többé nem részesíthetné előnyben a saját alkalmazásait az Apple Store-ban. Az Apple szerint a törvénytervezet adatvédelmi aggályokat vet fel, bár a javaslatok készítői szerint túlzás ilyet állítani. Mindeközben Európa is dolgozik a szabályozáson, amely hatással lehet az amerikai technológiai vállalatokra is.

Az Apple továbbra is a kevésbé költekezők közé tartozik a technológiai óriások között. A Google 2,96 millió dollárt költött a negyedévben, ami csaknem 34 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, bár még mindig messze elmarad a saját rekordnak számító negyedéves költésétől, amely egykor megközelítette a 6 millió dollárt. A Microsoft, amelynek sikerült megkerülnie a törvényhozók technológiai cégeket ért legkeményebb kritikáját, szerény növekedésről számolt be az előző negyedévhez képest, 2,54 millió dolláros lobbitevékenységről számolt be, ami 2,8 százalékos növekedés.

Az Amazon és a Meta első negyedéves jelentései egyelőre nem voltak elérhetők a kormány nyilvános adatbázisában.