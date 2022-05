Noha egyelőre az Európai Unió a földgáznál egyszerűbben kiváltható orosz olaj embargójáról sem tudott megegyezni, tagadhatatlan, hogy számos európai politikus és ország szabadulna az orosz gázfüggőségtől, melynek kulcseleme lehet a tengeren szállított cseppfolyósított földgáz. A Magyar Nemzet írása leginkább az ezzel kapcsolatos ellenérveket sorolta fel.

Mint írják, 2020-ban Európába 167,7 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból 2020-ban,

míg egy tankerhajón érkező szállítmány újragázosítását követően 103 millió köbméter gáz érkezik, vagyis 1628 hajónyi szállítmány tudná csak pótolni a kieső mennyiséget, ha azt teljes mértékben LNG-vel kívánnánk pótolni. Azonban ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, nagyjából 160 hajó hiányzik, amik legyártása 35 milliárd dollárba kerülne, de még ekkor is éveket kellene várni, hiszen a japán és a dél-koreai hajógyárak kapacitásai évekre foglaltak.

Fotó: Future Publishing

Tovább bonyolítja a helyzetet a szállítmányok fogadására alkalmas terminálok és a vezetékrendszer hiánya is. Az orosz szállítások Európa felé már tavaly ősszel akadozni kezdtek, így

az európai terminálok már most is 70 százalékos kapacitáson üzemelnek,

és a legnagyobb kapacitású, spanyol terminálok irányából a vezetékek is hiányoznak a kontinens belseje felé. Ráadásul a terminálok építése is 3-5 évet vehet igénybe, és az európai vezetékhálózat is az orosz földgáz fogadására van optimalizálva, további fejlesztéseket téve szükségessé ezzel.

Noha az LNG szállításával kapcsolatban szigorú szabályok vannak érvényben, azért történhetnek balesetek is, de

mivel a gáz cseppfolyósításához mínusz 162 fokos hőmérsékletre van szükség, annak energiaigénye már önmagában is jóval szennyezőbb, nem is beszélve a tengeri szállításról.

A tankerhajók ugyanis gázolajjal működnek, melyből szintén szűkösek jelenleg világszerte a készletek. A Magyar Nemzet nem említi, de valószínűleg az is problémát jelenthet, hogy az alternatív beszerzések esetében hosszútávú elköteleződést kell a kontinensnek vállalnia, miközben a fosszilis tüzelőanyagok mielőbbi kivezetésére lenne szükség, amennyiben meg kívánjuk előzni a katasztrofális mértékű klímaváltozást, igaz földgázra nem csak az energiatermelés vagy a fűtés miatt, de vegyipari célból is szüksége van a kontinensnek.