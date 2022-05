Hivatalos közleményt kellett kiadnia az amerikai Mega Millions elnevezésű lottó szervezőinek, miután a sorsoláson a műsorvezető véletlenül rossz számot mondott be. A magyar közéletben városi legendaként él egy régi lottósorsolás, amelyen véletlenül először hatost mondott be a számhúzó, a kilences helyett. Bár ennek valódiságát azóta sem sikerült bebizonyítani, a Mega Millions esetében viszont most éppen ez történt.

A keddi sorsoláson a gép ugyanis a kilences számot sorsolta ki, de a műsorvezető tévesen a 6-os számot mondta be, ráadásul épp a bónuszszám esetében, vagyis sokan azt hihették, hogy ők nyerték meg a fődíjat.

Fotó: AFP

A félreértés miatt a szervezők azonnal felfüggesztették a játék után járó kifizetéseket, nehogy pereskedés induljon, majd hivatalosan is közzétették a helyes számsorrendet, de egyelőre még nincs döntés arról, hogy mikor kezdik el a díjak kifizetését. A játékosoknak azt tanácsolták: mindenképp őrizzék meg a szelvényeiket.

A fődíjért egyébként eddig még senki sem jelentkezett – írta cikkében a Fox Business hírportál.