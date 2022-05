Az egyik észak-afrikai gázmező, mely az orosz gáztól szabadulni igyekvő Európa ellátásának lehet a záloga, közvetlen ellentétben állhat az uniós klímacélokkal – írja a Bloomberg.

Az algériai mezővel kapcsolatos problémák azonban nem újkeletűek, hiszen a valenciai egyetem által vizsgált műholdas adatok szerint már 4 évtizede ömlik a széndioxidnál jóval erőteljesebb üvegházhatású gáz a légtérbe. Algéria az EU harmadik legnagyobb gázszállítója Oroszország és Norvégia után, az import 8 százalékát adva.

Fotó: Nacerdine ZEBAR / Gamma-Rapho via Getty Images

A metánszivárgás fő forrása a Hassi R'Mel kompresszorállomás, mely miatt az észak-afrikai ország a harmadik legnagyobb metánintenzitású a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által vizsgált olaj és gáztermelő országokból és Hassi R'Mel az egyik fő metánkibocsátó globálisan is. Noha az unió igyekszik a szivárgásokat visszaszorítani a kontinensen és az ellátási láncon belül, az orosz gázfüggőség felszámolása érdekében tett erőfeszítések miatt most Algéria sokkal jobb tárgyalási pozícióba került, így a nyomásgyakorlás is nehezebbé válhat a kérdésben.

A széndioxidnál 84-szer nagyobb növekedést okozó metán légkörbe szabadulásának megakadályozása egyre több kormány számára fontos, ám Algéria nem csatlakozott a COP 26-on ahhoz a több mint 100 országhoz, mely a kibocsátás 30 százalékos csökkentését ígérte 2030-ig.

A mezőt üzemeltető állami olaj és gázvállalat, a Sonatrach mindenesetre azt állítja, hogy az elszabaduló metánnal kapcsolatos saját becslései szerint annak mértéke jóval alacsonyabb, mint amit mások állítanak. Tufik Hakkar a cég vezérigazgatója szerint évi 9 milliárd köbméterről évi 3 milliárd köbméterre sikerült csökkenteni az elszivárgó gázok mennyiségét. Ráadásul a cég és a Világbank találkozóján az is elhangzott szerinte, hogy a becslésre használt módszerek is megfelelőek. A cég az ország űrhivatalával közösen készített becsléseket is hamarosan közli, mely eredmények egybevágnak a földi megfigyelésekkel.

Fotó: J-F ROLLINGER / Only France via AFP

Mivel a műholdak sokszor csak 24 óránként képesek felvételeket készíteni, ezért nehéz pontos becsléseket adni a mezők kibocsátásáról. A valenciai egyetem kutatói a kompresszorállomásnál óránként 4,5 tonnára (évi 39420 tonna) teszik becslésüket, míg a Kayrros SAS szerint egy év alatt 939 ezer tonna metán szabadult el a mezőben. Mint látható a két becslés között nagyságrendi mértékű a különbség, azonban az utóbbi 17 millió amerikai autó éves kibocsátásának felel meg.

Az EU korábban jelezte, hogy hajlandó egy gyűjtsd össze és kifizetjük sémára, melynek keretében pénzügyi ösztönzőkkel vennék rá a különböző szállítókat arra, hogy ne engedjék a légtérbe a fölösleges metánt. Évente nagyjából 46 milliárd köbméter gázt lőnek ki a légkörbe világszerte az olaj és gázvállalatok, biztonsági szempontból vagy épp azért mert ez egyszerűbb, mint kezdeni vele valamit az olajtermelés során.