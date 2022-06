Mint arról mi is beszámoltunk, a múlt héten kigyulladt egy texasi LNG exportterminál, és kedden az egység üzemeltetője, a Freeport LNG további rossz híreket közölt azzal kapcsolatban, hogy mikor indulhat újra a zavartalan működés – írja a Reuters.

A terminál a tervek szerint szeptemberig teljesen zárva marad és az év végéig is csak csökkentett kapacitással üzemelhet. Tekintve, hogy

a létesítmény biztosítja az amerikai LNG export 20 százalékát,

mely egyre fontosabb szerepet tölt be az európai piacon, nem meglepő, hogy kilőttek az árak a mértékadó holland TTF gáztőzsdén.

Miután a Gazprom közölte, hogy keddtől az Északi Áramlaton is a korábbinál kevesebb földgáz érkezik a vezeték karbantartása miatt, továbbá a norvég szállítások is akadoznak a szerda kereskedés során tapasztalt több mint 15 százalékos emelkedés még nem is annyira súlyos. Az árak azonban így is április eleje óta nem látott szintre, megawattóránként 110 euró fölé emelkedtek.