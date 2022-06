Hamarosan megjelenik a Nothing első okostelefonja, a Phone (1), amelyet eleinte csak meghívóval lehet majd megvásárolni – írja az Engadget.

A Nothing első okostelefonja körül nagy a felhajtás, egyrészt azért, mert sokak szerint a Phone (1) lehet az iPhone elérhető áron forgalmazott versenytársa, másrészt az eszköz dizájnja miatt: a telefon átlátszó hátlapja mögé szerelt LED világítás egyedi megjelenésűvé teszi az eszközt, és akkor is értesíti a felhasználót az üzenetekről, hívásokról, ha a telefon kijelzővel lefelé hever az asztalon.

A cég egy kedvcsináló videót is közzétett, amelyben arról is szót ejtenek, hogy hogyan fog működni a készülék kezdeti értékesítéséhez kitalált meghívásos rendszer.

A Nothing alapítója, Carl Pei kifejti, hogy eleinte lassabban megy majd a gyártás, ezért limitált lesz a készlet, ez indokolta a meghívásos rendszert. Mivel korlátozott számú meghívót osztanak ki, azt is biztosítani tudják, hogy kezdetben csak egy szűkebb, rajongói kör juthasson hozzá a készülékhez. Később, amikor már jobban felpörög a gyártás, valószínűleg könnyebben be lehet majd szerezni a Nothing Phone (1)-et.

A mobil, amelyre itt lehet feliratkozni, július 12-én debütál, és Androidra épülő Nothing OS rendszert fog futtatni.