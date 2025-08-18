Ebben az országban akart mindenki élni, tömegek költöztek ide – most megindult a kivándorlási hullám, már kibírhatatlan

Új-Zéland egykor nagyon vonzó hely volt, napjainkban azonban a gyenge gazdaság, a magas megélhetési költségek és a munkalehetőségek hiánya miatt állampolgárai tömegével költöznek külföldre, a jobb élet reményében. Sőt, nem csak a helyiek hagyják el hazájukat, ugyanis az 5,3 milliós országba érkező külföldi állampolgárok száma is drasztikusan csökken; 2024-hez képest idén már csak feleannyian települtek be a szigetországba.
Az új-zélandi statisztikai hivatal pénteken közzétett adatai szerint 71 800 új-zélandi állampolgár hagyta el Új-Zélandot a 2025 júniusában véget ért évben. Ez növekedés az előző 12 hónapos időszakban mért 67 500-hoz képest, bár némileg alacsonyabb a 2012 februárjában véget ért évben mért 72 400-as rekordnál. Tovább súlyosbítja a képet, hogy
a hazájukat elhagyók több mint egyharmada 30 év alatti.
A kivándorlási roham az 1991 óta egyik legsúlyosabb gazdasági visszaesés közepette következik be, amelyet az elemzők az alacsony termelékenységnek és különféle politikai hibáknak tulajdonítanak. A lakhatási válság pedig szintén hajtja a kivándorlást; Új-Zélandon van ugyanis a világ egyik legdrágább ingatlanpiaca. A helyiek hazájukból legszívesebben a szomszédos Ausztráliába és Nagy-Britanniába költöznek.
2024 augusztusa óta az Új-zélandi Központi Bank 225 bázisponttal csökkentette a kamatlábat, hogy támogassa a tavaly recesszióba süllyedt gazdaságot. Jarrod Kerr, a Kiwibank vezető közgazdásza elmondta, hogy bár ez volt az első lépés a gazdaság fellendülésében, továbbra is vannak jelentős gyenge pontok, például az építőiparban.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
