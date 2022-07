Izrael visszatart a palesztinok számára beszedett adóbevételekből 610 millió sékelt (mintegy 70 milliárd forint), amennyivel a Palesztin Hatóság (PH) a terroristák családjait segélyezi - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.

Az izraeli biztonsági kabinet vasárnapi ülésén döntött a terroristák segélyére szánt összeg levonásából. Ezt a lépést előírja a kormány számára egy 2018-ban elfogadott törvény, amely nem biztosít mérlegelési jogot, a PH által a terroristáknak és családtagjaiknak fizetett segélyek összegét az adóbevételekből évente be kell fagyasztani.

A PH alapítványokon keresztül folyósít bevételeiből pénzeket a terrortámadások elkövetéséért izraeli börtönökben lévő palesztinoknak, valamint az izraeliek megtámadása közben megölt palesztinok családjainak. Ezt az alapot a palesztinok "mártíralapnak" nevezik - emlékeztetett a The Jerusalem Post.

A hosszabb börtönbüntetéssel sújtott palesztinok magasabb havi segélyben részesülnek, így minél súlyosabb bűncselekményt követtek el izraeliek ellen, annál több pénzt fizet nekik a PH.

Az 1993-as Oslói Megállapodások alapján Izrael szedi be az áfát és a vámokat a Palesztin Hatóság területére irányuló import után, amely izraeli ellenőrzőpontokon megy keresztül. Ez jelenti a PH legnagyobb bevételi forrását, de Izrael emellett jövedelemadót és egészségbiztosítási alapokat is beszed számukra az izraelieknek dolgozó palesztinok után.