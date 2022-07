Ahogy kezd homályosulni a koronavírus-járvány emléke – annak ellenére, hogy sokan még mindig attól tartanak, hogy újabb és újabb hullámokkal tér majd vissza a fertőzés –, úgy vonják vissza a munkaadók a korábbi engedményeket, és a home office gyakorlatának a legtöbb helyen szép lassan vége lesz.

Probléma a visszatérés

Nemrég Dél-Koreában is elkezdtek visszaszállingózni az irodákba a dolgozók, ezzel párhuzamosan pedig ismét megjelent az egyre nagyobb problémákat okozó irodai stressz. A CNN amerikai híroldal közölte az egyik legutóbbi kutatást ebben a témában, amely szerint a dél-koreaiak legalább 30 százaléka volt már elszenvedője a munkahelyi elnyomásnak, kizsákmányolásnak.

Fotó: Ed Jones / AFP

A korábbi felmérés szerint ez a szám még csak 23 százalék körüli volt. A probléma olyan méreteket öltött már, hogy az ázsiai országban külön szó van a jelenségre: a gapjil.

Ez az arrogáns és diktatórikus eszközökkel operáló főnököket jelenti, akik hatalmukkal visszaélve gyakorlatilag teljesen kizsigerelik a dolgozóikat. A jelenségnek ráadásul sok esetben nők az áldozatai. Dél-Koreában a világon a negyedik a legmagasabb a 100 ezer főre vetített öngyilkosságok száma, a gapjil sajnos sokszor tragikus végeredménnyel jár. 2019-ben az ország már törvényt is hozott a gapjil megfékezésére, de a friss felmérés szerint a problémának még távolról sem oldódott meg.

Végezhet a recesszió a távmunkával A munkavállalók hajlandók lennének lemondani a home office-ról, ha munkahelyük megtartása lenne a tét.

Máshol is előfordul

A home office végével jelentkező pszichés problémák azonban nem csak Dél-Koreát érintik. A CNBC tavalyi vizsgálata szerint az Egyesült Államokban is háromból egy munkavállaló arról számolt be, hogy mentális problémákat okozott nekik az irodába való visszatérés.

A legtöbben arra panaszkodtak, hogy úgy érzik, teljesen elveszítik a kontrollt, mintha a teljes függetlenségüket kellene feladniuk azzal, hogy visszaülnek az irodai asztalokhoz.

A The Washington Post a napokban arról írt, hogy a home office azoknak kifejezetten üdvözítő volt, akik valamilyen szempontból hátrányosabb helyzetben vannak, például mozgásukban korlátozottak. Nekik sokkal kényelmesebb volt otthonról, a kényelmes környezetből dolgozni. A visszatérés pedig feleslegesen újra szorongást okoz majd nekik. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik valamilyen kisebbséghez tartoznak. A lap szerint ők most újra ki vannak téve az otromba vicceknek, illetve a rengeteg felesleges, rasszokkal és politikával kapcsolatos munkahelyi csevegésnek.

Az otthoni munka is lehet stresszes

A másik véglet sem egészséges ugyanakkor. A ZDF közölte a német szakszervezeti szövetség legfrissebb kutatását, amely szerint sok home office-ban dolgozó munkavállaló úgy érzi, hogy elmosódtak a határvonalak a munka- és szabadidő között. Huszonnyolc százalékuk panaszkodott arra, hogy pluszpénz nélkül túlóráztak otthon, sokszor éjszakába nyúlóan, majd másnap korán kezdtek, 46 százalékuk pedig arra, hogy szinte egyáltalán nem tartottak szünetet a munka közben.

Márpedig a folyamatos, megszakítás nélküli munka önmagában is rendkívül veszélyes a mentális egészségre, és még több stresszhez vezethet.

A szakszervezetek emiatt törvényt is szeretnének ezzel kapcsolatban, amelyben szabályozná az otthoni munkavégzést és erősítené a munkavállalók jogait a home office-ban.

A cégeknek sem éri meg hosszú távon munkamániás alkalmazottakat kinevelni Szorongáshoz, egészségkárosodáshoz és az emberi kapcsolatok megromlásához vezethet a túlzott munkafüggőség, amiben a vállalatoknak is felelősségük van.

Összességében tehát nehéz megtalálni a helyes arányt az otthoni és az irodai munka között, de a felmérések alapján az látszik, hogy szükség lenne valamilyen arany középútra, mint például a hibrid munkavégzés.