A belga csokoládéüzemben kimutatott szalmonellafertőzést okozó adalékanyag egy Magyarországon bejegyezett külföldi vállalkozástól származott – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A magyarországi cég érintettségéről először a belga The Brussels Times hírportál számolt be szerdán, miután a világ legnagyobb csokoládégyárában, a belga–svájci Barry Callebaut csokoládégyártó cégnél nemrégiben szalmonellafertőzés tört ki. A belga lap a fertőzés eredetét egy magyarországi szójalecitin-szállítmányra vezették vissza, amit a Nébih még aznap meg is erősített.

Fotó: Kenzo Tribouillard/AFP

A hivatal csütörtöki közleménye szerint a vállalkozásnál soron kívüli ellenőrzést tartottak, amelyben vizsgálták a feldolgozás folyamatát, az üzemi dokumentációt, valamint széles körű hatósági mintavételt végeztek.

Mint kiderült,

a vállalkozás saját vizsgálatai is igazolták, hogy a Magyarországról kiszállított lecitintétel volt szalmonellával szennyezett,

ezért saját hatáskörében megtette a szükséges intézkedéseket, leállította a lecitin gyártását, zárolta az üzemben található tételeket. Az elsődleges nyomon követési vizsgálat alapján az érintett tételekből más vállalkozásokhoz nem szállítottak, a további tételek ellenőrzése folyamatban van.

Fotó: Kenzo Tribouillard/AFP

A fertőzés észlelését követően a belga cég teljesen leállította a gyártását, és értesítette az ügyfeleit, hogy zárolják a június 25-én vagy azt követően gyártott csokoládétermékeket, amelyekből több országba is szállítottak. Így

a problémás termék már az egyetlen, ismert hazai címzetthez sem érkezett meg, a szállítmányt útközben visszafordították.

A Nébih közleménye ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy nincs összefüggés a néhány hónappal ezelőtti, a Ferrero cégnél történt esettel, ugyanis a mostani és a Ferrero termékeknél kimutatott szalmonella szerotípusa eltérő.