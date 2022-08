2023-tól Horvátország is bevezeti az eurót. Az új valutától a kormány gazdasági fellendülést vár, miközben a lakosság további drágulásoktól és a nemzeti szuverenitás csorbulásától tart. A közös fizetőeszköz bevezetését egy szektor viszont már most biztos, hogy megsínyli.

Nagy nap lesz 2023 január elseje a horvát történelemben, az adriai ország ugyanis ezen a napon száműzi eddigi pénznemét, a kunát és vezeti be a közös európai fizetőeszközt, az eurót. Az új pénznem rendszeresítése viszont sok fejfájást okoz az országban működő pénzváltóhálózatoknak, akik a jövő évtől gyakorlatilag munka nélkül maradnak. A dél-nyugati szomszédunkban működő mintegy 3000 pénzváltó fiók forgalmának ugyanis hozzávetőlegesen 90 százalékát tette ki az euró váltás. Erről a Horvát Pénzváltók Egyesületének elnöke Szőregi Gábor beszélt egy sajtótájékoztatón.

Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

Az üzletember szerint a közös valuta bevezetése után az országban működő váltóhelyek jelentős része be fog zárni, mivel egyszerűen nem lesz forgalmuk. A Vecernji list horvát lap szerint a fiókbezárások akár 10 ezer munkavállalót is érinthetnek, ugyanakkor a lap hozzáteszi, hogy a váltóhelyek egy része már egy ideje készül az átállásra. Éppen ezért, bizonyos valutaváltók egy ideje már törtarany felvásárlással, sőt kriptopénzek adásvételével is foglalkoznak. A turistaparadicsomok környékét leszámítva a pénzváltóhelyek forgalma egyébként már most is érezhetően megcsappant. Ennek legfőbb oka, hogy már tudni lehet, hogy januárban 7,53450 kunát adnak majd egy euróért és váltási költség sem lesz, ezért aki takarékosságból váltana, az most inkább kivár. A csencselők ugyanis helyenként akár 8 kunát is elkérhetnek egy euróért.

Zavart okoz az új pénznem

A vásárlók euróra „szoktatása” és a potenciális drágulás elkerülése miatt szeptembertől az üzletekben országszerte kötelező lesz euróban és kunában is felütetni az árakat, de fizetni januárig még csak kunában lehet majd. Néhány áruházlánc viszont már a nyár közepén megkezdte az árak kettős feltüntetését, ez viszont több esetben is bonyodalmakat okozott.A legtöbb panasz arra érkezett, hogy annak ellenére, hogy euróban is fel voltak tüntetve az árak az üzletek nem fogadták el a valutát. De olyan helyzetek is előfordultak, hogy a gyanútlan, főként idősebb vásárlók leárazásnak hitték a 7 és félszer kisebb árakat ezért végül kellemetlen meglepetés érte őket a pénztárnál. A törvények értelmében egyébként augusztusól már kötelező a bérek elszámolásakor kiírni az összeget mindkét pénznemben, valamint a bankok is párhuzamosan használják mindkét valutát az ügyfeleik számláin. Ez vonatkozik a hitelekre is, melyek szintén a központilag meghatározott érfolyam szerint lesznek átváltva, az ügyfeleknek ezzel nem lesz semmi teendőjük. Ami az inflációt illeti, a horvát pénzügyi szakemberek úgy vélik, hogy az euró nem fogja jelentősen befolyásolni az egyébként is magas, júliusban 14,1 százalékon mért pénzromlást.