A Kreml tárgyalásos megoldást akar, és ez jó hír – így foglalta össze tapasztalatait Gerhard Schröder az orosz fővárosban tett látogatása után. Az optimizmusa azonban nem meglepő: Schrödert régebben saját pártja állította félre pontosan Vlagyimir Putyinhoz fűződő kapcsolatai, és az orosz állami energiacégeknél végzett jövedelmező munkái miatt. A Stern magazinnak a Szociáldemokrata párt egykori vezetője azt mondta, hiba volt az invázió, de a konfliktus változatlanul megoldható.

Fotó: Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP



A német politikust már eddig is sokan elítélték Putyinnal való kapcsolata miatt, de most rátett még egy lapáttal, ugyanis azt mondta, nem hiszi, hogy az ukrán nép elleni atrocitásokra Putyin adott volna parancsot. A szintén az SPD-hez tartozó jelenlegi kancellár, Olaf Scholz azonnal a párt elhagyására szólította fel az 1998 és 2005 közötti kancellárt. Emellett a hárompárti koalíció több más vezetője is elhatárolta magát Schrödertől, és üdvözölték, hogy a törvényhozók megfosztják a parlament alsóházában betöltött tisztségétől.

Schröder részletezte Moszkva békefeltételeit is, ezek szerint - ahogyan eddig is-, Ukrajnának fel kell adnia területi igényét a Krím-félszigetre, és el kell felejtenie a NATO tagságot is. A donbaszi régió Ukrajna része maradhatna, de az ottani orosz lakosságnak különleges jogokat kellene biztosítani. Gerhard Schröder szerint mindkét félnek kellene engednie, és Törökország közvetítő szerepet játszhatna a békefolyamatban.



Schöder hangsúlyozta azt is, hogy Németország elkerülheti a téli energiahiányt abban az esetben, ha újraindul a szállítás az Északi Áramlat 2 vezetéken. Nem csoda, hogy a politikus beszélt az Északi Áramlat 2-ről, miután kancellárként dolgozott a gázvezeték alapjainak lefektetésén, illetve az Északi Áramlat AG részvényesi bizottságának elnöke elnöke is volt. Végül azt is megismételte, hogy minden atrocitás ellenére továbbra is kapcsolatban marad Putyinnal, mert az még „hasznos lehet” Németország számára.