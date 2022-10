Kevesebb mint három hónap múlva 20. tagállamként Horvátország is csatlakozik az eurózónához. A közös pénz bevezetése a színfalak mögött már az idei év elején megkezdődött, szeptembertől pedig már országszerte mindenhol kötelező a kuna mellett euróban is feltüntetni az árakat, a bankok pedig már meg is kaptak az első eurószállítmányaikat.

Fotó: Jakub Porzycki / AFP

Annak érdekében, hogy a pénzcsere folyamata zökkenőmentes és mindenki számára érthető legyen, a Horvát Kormány és a Horvát Nemzeti Bank még a nyáron egy tájékoztatási kampányt indított, amihez októbertől az országban működő kereskedelmi bankok is csatlakoztak. Erre azért volt szükség, mert az új pénz bevezetése a tevékenységükből adódóan a legtöbb terhet a rájuk rója.

Eltűnnek a devizaszámlák

A pénzintézetek tájékoztatójából kiderül, hogy a bankszámlával rendelkező horvátoknak különösebb teendőjük nem lesz a fizetőeszköz-csere kapcsán. Megtakarításaik az előre meghatározott, (1 euró – 7,53 kuna) árfolyamon automatikusan átváltásra kerülnek. Azoknak a kliensek viszont,

akik eddig a hagyományos számlájuk mellett euró alapú devizaszámlával is rendelkeztek dönteniük kell, hogy januártól melyik kontójukat kívánják használni, mivel az euró számla automatikusan átalakul belföldivé.

Az átállás a Horvát Nemzeti Bank szerint az országban aktív devizaszámlák több mint 95 százalékát érinti, mivel a horvátokra eddig nem volt jellemző, hogy az eurón kívül más külföldi valutát tartanának a bankfiókokban, de ugyan ez elmondható a devizahitelekre is. Ami a kuna alapú banki kölcsönöket illeti, a felhasználók megnyugodhatnak, hiszen tartozásuk nem fog változni, mert a hitelek átváltása is a meghatározott árfolyamon történik majd. Az adriai országban működő bankok egyébként az euró bevezetése után elszámolási egységként még egy évig használni fogják a kunát, hogy ezzel is megkönnyítsék a klienseiknek az átállást.

Nagy szerepet kapnak az ATM-ek

Az euró terjesztésében fontos szerepet töltenek majd be az országszerte kihelyezett bankautomaták, melyek a jövő év első napjától már csak eurót fognak kiadni, mégpedig az első hónapban csak 10 és 20 eurós címletekben. A Nemzeti Bank szerint erre azért van szükség, hogy fenn tudják tartani a zavartalan kereskedelmet, mert a forgalomban hirtelen megjelenő nagy címletek könnyen fizetési problémákat okozhatnának az üzletekben. Ami az aprópénzeket illeti, terjesztésükért első sorban a kiskereskedelmi hálózatok lesznek a felelősek.

Fotó: Shutterstock

A különböző boltok és üzletek, a bankjukkal együttműködve az év utolsó napjaiban megkapják az aprópénz készletüket, hogy abból tudjanak visszajárót adni a vásárlóknak. Ez azért is fontos, mert január 14-ig az euró mellett a kuna is érvényes fizetőeszköz marad, de a boltok pénztárainál az eladók ez idő alatt is euróban lesznek kötelesek kifizetni a visszajárót. Január 15-től viszont a boltok már el sem fogadhatják a kunát, a megmaradt bankjegyeket és érméket ettől kezdve az év végéig már csak a bankokban vagy a postán lehet majd beváltani. Aki ennyi idő alatt sem tud megszabadulni a kunájától, annak sincs oka az aggodalomra, a Horvát Nemzeti Bankban ugyanis még 20 évig díjmentesen becserélik a horvát bankjegyeket.