A koronavírus elleni vakcinájáról ismertté vált német BioNTech biotechnológiai cég részvényei több mint 2 százalékkal, 137 dollár alá estek pénteken, miután az Európai Ügyészség megerősítette, hogy vizsgálja a több milliárd dolláros uniós vakcinavásárlásokat.

Fotó: LUKAS KABON / AFP

A vizsgálatot, illetve a bejelentést az ügyészség azzal indokolta, hogy az ügyet rendkívül nagy közérdeklődés övezi, további részleteket azonban egyelőre nem kívántak nyilvánosságra hozni – írja az osztrák Der Standard.

Mint ismert, a világjárvány idején az Európai Bizottság a tagállamok nevében több százmillió adag vakcinára vonatkozó szerződéseket kötött, az eljárás ugyanakkor a bírálatok kereszttüzébe került – folytatja az osztrák online napilap -, mert a szerződéseket csak részben hozták nyilvánosságra, illetve mert a vakcina szállítása késett.

Hónapok óta különösen sok kritika éri az 1,8 milliárd adag Biontech/Pfizer oltóanyag beszerzését, amire 2021 tavaszán került sor. Akkor a megrendelt vakcinák ellenértékét 35 milliárd euróra becsülték.

A szerződés megkötése során - amint arról a New York Times is beszámolt – a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti személyes kapcsolat döntőnek bizonyult az üzlet megkötése szempontjából, állítólag sms-eket is váltottak egymással.

A Der Standard szerint a bizottság nem engedett az újságíróknak betekintést a szóban forgó szöveges üzenetekbe. Sőt, egy szeptemberi jelentés szerint az Európai Számvevőszék sem kapott semmilyen információt az ügyletről.

Emily O'Reilly európai ombudsman ezért élesen bírálta a bizottság eljárását.