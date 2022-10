Egyre nő a használt luxustermékek kereslete és kínálata Kínában, a legnépszerűbbnek a különböző kézitáskák számítanak, de egyre több ékszer és óra cserél gazdát.

Fotó: Anthony Wallace/AFP

A Reuters a témban közzétett cikke bemutatja Zhu Tainiqi ZZER nevű vállalkozását: a 2016-ban induló cég a használt luxuscikkek kereskedelmére specializálódótt. A vállalat kezdetben online piactérként működött, de tavaly óta üzleteket nyitott több nagyvárosban, például Sanghajban és Csengtuban.

Zhu jelenleg üzlethelyiségeket keres a bővüléshez Pekingben és Sencsenben.

A vállalkozó szerint egyre többen akarják eladni Hermes Birkin táskáikat vagy Rolex óráikat, hogy pénzhez jussanak. Ezzel párhuzamosan a kereslet is növekszik, mivel egyre többen vásárolnak használt terméket, mertaz eredeti árat nehezebben tudják kigazdálkodni.

Sokan rájöttek, hogy némi pénzért értékesíthetik a luxuscikkeket, és a vevőknek is kapóra jön, hogy remek üzletet köthetnek

– mondta az üzletember. Zhu azt is elárulta, hogy idén eddig 40 százalékkal bővült az eladók köre a tavalyi év azonos időszakához képest. A platformnak jelenleg 12 millió tagja van, és arra számít, hogy idén 5 millió luxustárgyat értékesítenek. A Reuters megszólaltatott egy irodai dolgozót is, aki a gazdasági helyzete miatt fordult a használt luxustermékek felé.

Idén kevesebbet fogok vásárolni, de még mindig szeretek bizonyos márkákat, és nem tudom kontrollálni a vásárlásaimat

– mondta az amerikai hírügynökségnek. A ZZER és más hasonló platformok pontosan az ilyen vágyak kielégítésére jöttek létre. A tendencia jelentős változást jelez a 74 milliárd dolláros kínai luxuscikk piacon, ahol a használt luxus alszegmens csak lassan indult be, mivel a fogyasztók inkább az új termékeket keresik és tartanak a hamis cikkektől.

Az iResearch elemző cég szerint a kínai használt luxuspiac a 2020-as 8 milliárd dollárról 2025-re 30 milliárd dollárra fog bővülni.

A luxus viszonteladói piacot az elemzők várakozásai szerint továbbra is a helyi szereplők fogják uralni, a ZZER mellett a Feiyu, a Ponhu és a Plum népszerűek a távol-keleti országban. Az olyan nemzetközi vállalatok, mint a Vestiaire Collective és a The RealReal még nem léptek be a szárazföldi piacra, és az amerikai hírügynökségnek is megerősítették, hogy nem tervezik ezt a közeljövőben.

Az üzletekben a kézitáskák a legtöbbször vásárolt termékek, Zhu szerint az órák és ékszerek értékesítése is gyors ütemben növekszik.

Míg egy Prada Messenger vagy Fendi Baguette táska 30-40 százalékkal olcsóbben beszerezhető a viszonteladói platformokon, egyes termékek esetében az árkülönbség tovább nőtt, mivel egyre több eladó igyekszik online értékesíteni az árut.

Egy szintén luxustermékekre specializálódott kínai üzletember, Ou Huimin szerint például a Rolex Submariner órák ára 2020 és 2021 között majdnem 250 százalékkal emelkedett, de idén 60 százalékkal csökkent.