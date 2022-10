Teljes piaci káosszal fenyeget, ha Washington és Brüsszel szankciók alá vonja az orosz alumíniumot, elsősorban a legnagyobb orosz gyártót és exportőrt, a Ruszalt – vélekednek piaci szereplők a Bloombergnek. Oroszország a világ legnagyobb alumíniumgyártója, Bidenék a legutóbbi rakétacsapás-sorozatra válaszul rendelnék el a szankciók új hullámát.

A fehér fém ára hektikusan alakult a február 24-én kezdődött ukrán invázió után, kezdetben felszáguldott a tonnánként 3800 dollár feletti csúcsokra, majd miután kiderült, hogy az orosz alumínium nem esik a szankciók alá, ráadásul a nagy bizonytalanság miatt diszkontáron is adják, szeptemberre 2200 dollárra alá süllyedtek a jegyzések. Az európai keresletet – és a kínálatot is – az energiaválság is csökkentette, számos alumíniumkohó bezárt, mert a gyártás energiaigénye nagyon magas.

Az alumínium árának alakulása (tonna/dollár)

A mostani washingtoni fenyegetéssel kapcsolatban a Goldman Sachs (GS) megjegyezte, hogy ha beváltják,

extrém kínálatszűke alakulhat ki a piacon.

Az árak megugranak, a glóbusz legnagyobb felhasználója és egyben termelője, Kína növelheti feldolgozottalumínium-importját. A piaci káoszt fokozhatja, hogy

a Londoni Fémtőzsde (LME) fontoltagja, hogy kitiltja az orosz termelőket a tőzsdéről.

Az európai kereskedelem mennyiségét nézve ugyan ez nem túl nagy volumen, viszont az ott kialakult árak irányadók a szektorban, és az LME raktárai a végső menedéket jelentik, ha áruhiány alakulna ki.

A járványkorlátozások feloldása után élénkült az alumínium iránti kereslet, az árak is felszaladtak

„Európa számára a legrosszabb forgatókönyv lenne, hogyha az EU és az USA blokkolná az orosz alumíniumot” – állította egy elemző, hozzátéve, hogy