Diszkontáron kapható az orosz alumínium

Noha a Ruszalt és az orosz alumíniumgyártást mindeddig megkímélték a különböző szankciók, a cég termékei az újabb intézkedésekben rejlő kockázat miatt csak diszkontáron találnak vásárlókat iparági források szerint.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

Tekintve, hogy az amerikai, az uniós és a brit szankciók száma folyamatosan nő, és gyakran az intézkedések hatálybalépéséig sincs túl sok idő, fennáll a veszélye annak, hogy a hongkongi tőzsdén jegyzett, Kínán kívül a világ legnagyobb alumíniumtermelőjének számító céget is utolérik a retorziók.

Egy barcelonai iparági konferencián egy európai kereskedő a Reutersnek elmondta, hogy

tonnánként 100-150 dollár kedvezménnyel érhető el az orosz alumínium.

A nyersanyag ára a recessziós félelmek hatására idén mintegy 20 százalékot esett, annak ellenére, hogy több európai gyártó is leállította termelést a magas energiaárak hatására a közelmúltban. A Londoni Fémtőzsdén egy tonna alumínium 2260 dollárba kerül.

A kedvezmény és a szankciók hiánya ellenére több cég is az orosz alumíniumvásárlások mellőzése mellett döntött. Köztük van a világ egyik legnagyobb vásárlója, a Novelis vagy épp a Norsk Hydro egyik részlege, de több kis- és középvállalkozás is.

A szállítástól a csomagoláson át az építőiparig használt fémet azonban továbbra is sokan a Ruszaltól veszik, igaz, ezt igyekeznek a vállalat európai gyáraiból beszerezni az Oroszországból induló szállításokra leselkedő veszélyek miatt. Ez azonban nem feltétlenül jár sikerrel, így

az unió orosz eredetű alumíniumimportja 13 százalékkal bővült a második negyedév alatt,

miután az európai termelést érzékenyen érintik a magas energiaárak, míg a Ruszal hasznot húz a viszonylag olcsó vízenergiából.

Az alumíniumlapokat és tekercseket gyártó bahreini Garmco vezérigazgatója, Mohamed Musztafa Rafea szerint a Ruszal vásárlói által élvezett, tonnánként 100-150 dolláros diszkont körülbelül egy hónapja jelenhetett meg, párhuzamosan a fogyasztók és a gyártók közötti éves szerződések iparágban végbemenő megújításával és cseréjével.

Az olcsó energiára alapozó Öböl menti termelők is jól jártak az Európát sújtó energiaválsággal, így Rafea cége is mintegy 20-30 százalékkal növelte európai eladásait a háború kezdete óta. A térség újrahasznosítói szintén az európai kereslet élénküléséről számoltak be, így például az Egyesült Arab Emírségek egyik fémhulladék-feldolgozója, a PGI arról számolt be, hogy idén a forgalmának már a 12 százaléka irányul a kontinensre, szemben a korábbi 7 százalékkal.