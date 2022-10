Az ASP a nyugati Temes megyében, egy nagy sertéstelepen tört ki, ahol emiatt 39 ezer állatot ölt le a hatóság – közölte szerdán Mihai Ritivoiu megyei prefektus.

Fotó: Tim Sloan / AFP

A sertéseket és a vaddisznókat sújtó láz az elmúlt években Kelet-Európában terjedt el. A rendkívül fertőzőképes, és hatalmas gazdasági károkat okozó vírus az emberre nem veszélyes. „Hivatalos, járvány tört ki Temesben” – közölte közösségi portálon közzétett bejegyzésében a prefektus, hozzátéve, a helyi hatóságok és az élelmiszer-biztonsági hivatal szakemberei egyeztetnek a további lépésekről.

„Intézkedéseket kell tennünk a betegség terjedésének leküzdésére. Elsődleges feladat a néhány kilométerre található másik két, egyenként több tízezer sertést számláló farm védelme” – nyomatékosította Ritivoiu.

Idén már Romániában és az Európai Unió több tagállamában is több száz ASP-fertőzéses esetet jelentettek, amelyek háztáji, illetve kisgazdaságokban, valamint több nagy magángazdaságban tartott sertéseknél fordultak elő.

A Reuters arra is emlékeztetett, hogy a közelmúltban Németországban és Olaszországban is észleltek járványkitöréseket. Az Európában évek óta nagy károkat okozó járvány terjedését az orosz–ukrán konfliktus is elősegítheti, Oroszországban rohamosan nő az afrikai sertéspestises esetek száma. Ukrajnában viszont ugyan kedvezők a számok, de emögtt egyrészt az ellenőrzés hiánya, másrészt a hosszú évek alatt leépült háztáji sertéstartás áll. Az állomány harmada még mindig a háztáji gazdaságokban van, ami továbbra is súlyos veszélyforrás a sertéspestis terjedése szempontjából.