Az orosz urán nélkül még az amerikai erőművek sem működnek A Nukleáris Világszövetség szerint orosz eredetű a felhasznált dúsított urán több mint harmada, míg a Columbia Egyetem friss jelentése szerint az urándúsítási kapacitás több mint 46 százaléka orosz. Azonban a tanulmány szerzői szerint az orosz technológiával épült VVER erőművek – mint amilyen a paksi létesítmény is – azonban képesek nem orosz fűtőelemekkel is működni, amit a cseh Temelin és a bolgár Kozloduj példája is bizonyít.