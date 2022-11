Szlovákiában októberben az éves infláció 14,9 százalékra kúszott fel, ilyen magas értéken még nem volt a 21. században. Egy hónap leforgása alatt 1,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ) szerint elsősorban az élelmiszer és az energia ára gerjesztette a pénzromlás ütemét. Az élelmiszerárak 26,8, a rezsiköltségek pedig bő 16 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz viszonyítva – mondta Jana Morhácová, a statisztikai hivatal szóvivője. „A vásárlók leginkább a kenyér, a hús, a tej, a sajt és a tojás drágulását érezték meg, ezek ára csaknem a harmadával nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A csúcstartók azonban továbbra is az étolajok, több mint 50 százalékos drágulással” – magyarázta Morhácová. Jövőre a háztartásokat érintő energiaköltségek (gáz, távhő és villany) akár 40-50 százalékkal is emelkedhetnek, ami azt jelenti, hogy 2023 első hónapjaiban 18 százalék is lehet az éves infláció mértéke – mondta Matej Hornák, az Erste-leány Slovenská Sporitelna takarékpénztár elemzője.