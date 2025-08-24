Nagy Márton megszólalt a távozásáról - zebrákkal üzent Magyar Péternek a nemzetgazdasági miniszter

Vasárnapi Facebook-bejegyzésében cáfolta a távozásáról szóló pletykákat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton marad a nemzetgazdasági tárca élén / Fotó: Purger Tamás

"Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!" - írta ki közösségi oldalára a gazdasági tárcáért felelős kormánytag.

Nagy Márton mondandója nyomatékosítására három zebra-emojit is elhelyezett bejegyzésének a végén.

A nemzetgazdasági miniszter a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek felvetésére reagált, aki egy pénteki beszélgetés során pedzegette a miniszter közelgő lemondását.

Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni

- jelentette ki a Magyar hangnak adott interjúban a legnagyobb ellenzéki párt vezetője.