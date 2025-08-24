Nagy Márton megszólalt a távozásáról - zebrákkal üzent Magyar Péternek a nemzetgazdasági miniszter

Vasárnapi Facebook-bejegyzésében cáfolta a távozásáról szóló pletykákat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
"Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!" - írta ki közösségi oldalára a gazdasági tárcáért felelős kormánytag.
Nagy Márton mondandója nyomatékosítására három zebra-emojit is elhelyezett bejegyzésének a végén.
A nemzetgazdasági miniszter a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek felvetésére reagált, aki egy pénteki beszélgetés során pedzegette a miniszter közelgő lemondását.
Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni
- jelentette ki a Magyar hangnak adott interjúban a legnagyobb ellenzéki párt vezetője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.