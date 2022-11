Szerdán nagy csapattal utazott el a Türk Tanács ülésére Orbán Viktor. A miniszterelnök csapatában helyet kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető csütörtökön a Türk Államok Szervezetének Külügyminiszteri Tanácsülésén vett részt, erről Facebook-oldalán is beszámolt. Az ülésen fel is szólalt. Ennek keretében elmondta, hogy sok helyen a békét akarók hangja halkabb, mint azoké, akik tovább szítják a feszültséget.

Ez az asztal azonban kivétel. A Türk Államok Szervezete lényegében egy békefórum. Itt mindenki a Kelet és Nyugat közötti együttműködés pártján van, ami kulcsfontosságú a globális biztonság szempontjából

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A külügyminiszter a Kelet és a Nyugat közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette azt is, hogy Magyarország szomszédjában háború van, amely hiába regionális konfliktus, globális hatásai is vannak. Hazánk kész kivenni a részét Ukrajna megsegítéséből, ahogy eddig is tette, ugyanakkor közös európai hitelmódszertant nem támogatunk.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy fokozzuk a részvételünket a Türk Tanácsban. Valamennyi tagállamban nyitottunk már nagykövetséget, 4,5 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat bonyolítunk le a hat tagországgal, emellett az oktatási, valamint az ösztöndíjas együttműködés is gyümölcsöző a felek között.