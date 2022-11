Nagy átrendeződés egyelőre nem várható a rangsorban, de a magyar síelők újabb országokat fedeznek fel. Változatlanul tömegek járnak Ausztriába kedvenc sportjuknak hódolni, de a választék egyre színesedik. Az idén is kinyitnak a síparadicsomok, a sífelvonók járni fognak, a pályákat hóágyúzzák és karbantartják, ahogy eddig is – az első hallásra talán meglepő mondatok inkább megnyugtatók azok számára, akik az energiaválság alatt is végigkövették a téli szezonnal kapcsolatos esélylatolgatást. A nyáron és az ősz elején nem volt ugyanis egyértelmű, hogy a megszokott színvonalat kapják majd meg a síelők.

Fotó: Shutterstock

Nem lehetett tudni ugyanis, hogy az Európa-szerte egekbe szökő energiaárakat hogyan tudják kezelni. Sokan attól tartottak, hogy a pályákat nem készítik majd elő, nem „pazarolnak” energiát a hóágyúzásra

– ami nélkül egyébként jóformán képtelenség megfelelően előkészíteni a terepet a megváltozott időjárási körülmények közepette –, és az is bizonytalan volt, hogy egyáltalán a turisták el tudnak-e jutni a hegyekbe, ugyanis a benzinellátás sem volt biztosított.

Azóta a helyzet nagyot változott. Amellett, hogy

a kormányok belátták, túl sok pénztől esnek el, ha lenullázzák a téli turizmust, az is kiderült, hogy sok síközpontnak hosszú távú energiavásárlási szerződése van, így tehát első körben nem érinti őket a elektromosár-rali.

Emellett – a gazdasági nehézségek ellenére – kedvezően alakulnak az előfoglalási adatok, a síelők egy része legfeljebb valamivel olcsóbb lehetőséget keres, mint eddig, de a hobbijához ragaszkodik, és szeretne hóra jutni az idén is. Annál is inkább, mert az előző évekre rányomta bélyegét a koronavírus miatti bizonytalanság, sokszor a szabályrendszer is annyira követhetetlen volt, ami sokakat eltántorított az utazástól.

Felértékelődött a fenntarthatóság

A hagyományosan is „zöld” Ausztria reagál a trendekre, és bátor számolásokkal támasztja alá, hogy a síparadicsomok, és a pályák előkészítése – a közvélekedéssel ellentétben – nem is annyira energiaigényes. Fontos kérdés, hogy a közvéleményt meggyőzzék, ugyanis 12 milliárd euró bevételt hoz évente Ausztriában a síturizmus, ami nélkül nemcsak a lifttársaságok, hanem a gazdaság egészének is megnehezülne a helyzete. A sielok.hu idézte a WKO, az Osztrák Üzleti Kamara számolását, amely szerint

Ausztriában az összes felvonó teljesítményigénye 750 gigawattóra, ami a teljes hazai energiaszükséglet mindössze 1,2 százaléka, beleértve a műhó gyártását is. Beszédes adat, hogy állítólag évente Ausztriában 800 gigawattóra áramot fogyasztanak a készenlétben hagyott elektromos készülékek.

Emellett sok esetben a síközpontok megújuló energiaforrásokkal (például vízenergiával) oldják meg az áramellátásukat.

Talán az idén először nem a tradicionálisan magas minőség, nem a sígalaxisok nagyságának reklámozása, hanem a fenntarthatóság került a szórólapok címoldalára.

Kedvezőbb csomagajánlatokat kínálnak a vasúton érkező vendégek számára, a sífalvak környékén pedig a síbuszos közlekedésre hívják fel a figyelmet az egyéni autóhasználatot elősegítő parkolók reklámozása helyett.

Emellett igyekeznek a sízésen kívüli, fenntartható természetközeli programokhoz (hótalpas túrázás, téli túrázás, szánkózás, lovas szánozás, téli lovaglás, sítúrák és sífutás) is kedvet csinálni. A helyi készítmények fogyasztásának fontosságára is felhívják a figyelmet, arra hivatkozva, hogy a regionális értékteremtés mellett ezeket helyben termelik, így az áruszállítási távolság is csökken.

A síbérletek ára emelkedik, de az inflációnál kisebb mértékben. Ausztriában ma már nemritkán 60 eurónál drágább egy napijegy,

természetesen egy többnapos síbérlet napi ára ennél valamivel olcsóbb. Új elem, hogy a jegyek ellenértéke a foglaltságtól függően változik, így tehát érdemes minél korábban az interneten megvásárolni a síbérletet, így a megtakarítás mellett nem kell a szabadság alatt sorban állni a kasszánál. A fejlesztések nem álltak meg: csak a magyar vendégek körében méltán népszerű, több világbajnokságnak otthont adó

Schladming környékén az idei szezonra két liftet adnak át.

A szezon elkezdődött, a már nyitva lévő gleccsersíterepek mellett néhány napja a hagyományosan hóbiztos tiroli Obergurgl-Hochgurgl is várja a csúszni vágyókat. Igazi téli fordulatra számítanak az időjárást tekintve, ugyanis ezen a hétvégén az első hópelyhek is megjelenhetnek Bécsben az osztrák időjárás-előrejelzés szerint. A határellenőrzés a belépő oldalon meghosszabbították májusig, de ennek az csempészettel összefüggő okai vannak, jelen pillanatban semmilyen, a koronavírus-járvány miatti belépési korlátozás nincs az országban.

Kőkemény fejlesztések: Szlovákia

A téli sportok idősebb szerelmesei bizonyára emlékeznek még a kifogásolható minőségű szlovák szállásokra, a mindössze a látképet színesítő, de munkára ritkán fogott pályaelőkészítő gépekre (ratrak), a sílifteknél kígyózó végtelen tülekedésre, sorban állásra és a magyarokat ért atrocitásokra. A helyzet gyökeresen megváltozott az utóbbi évtizedekben.

A sízéshez kapcsolódó infrastruktúrát eurómilliókból fejlesztették, több liftet építettek, fejlesztették a hóágyúrendszereket és a szálláslehetőségeket.

Aki tudomásul veszi, hogy az úthálózatot nem korszerűsítették olyan ütemben, mint a Tátra síterepeit, az igazán jó síélményre számíthat Szlovákiában.

Nem túlzás azt állítani, hogy Chopok-Jasná liftjei sok osztrák síhely felvonóinál is jobbak.

A beruházások szüntelenül folynak, ezt bizonyítja, hogy az idei évre egy kabinos felvonót építenek Jasnán 17 millió euróból, és a Chopok déli oldalán, ami egy nemzetközileg elismert freeride-paradicsom, ismét beüzemelnek egy régen nem használt tányéros felvonót. Emellett 65 millió euróból építenek hotelt, de a magánszállások színvonala is sokat fejődött, sok új építésűt találni közöttük.

Ami biztos, hogy az alacsony-tátrai nagyágyú, Jasná december 3-án indítja el a szezont, míg a Magas-Tátrában egy héttel később indítják a lifteket. A napijegyek árát azonban még sok terep nem hozta nyilvánosságra, ugyanis az utolsó pillanatig kivárnak.

A Chopok oldalában december 3-tól lehet síelni

Az biztos, hogy a szlovák állam támogatja a síterepeket, ugyanakkor ennek a mértéke még bizonytalan.

Arról is szó van, hogy csökkentenék a síhelyek által fizetendő áfát, de a javaslat körül még sok a kérdőjel. A sielok.hu idézi a LAVEX-et, a síterepeket összefogó egyesületet. Sajtótájékoztatójukon átlagosan 2-3 eurós napijegyár-emelkedésről beszéltek, de ez a kisebb síhelyeken ennél szerényebb lesz az előrejelzés szerint. Az üzemeltetők szerint a legfontosabb kérdés az, hogy a sok esetben Lengyelországot választó szlovák vendégek visszatérjenek, és a csehek is a tavalyinál nagyobb számban érkezzenek síelni a Tátrába.

A trónkövetelők: Bosznia-Hercegovina és Bulgária

A Balkánon is gőzerővel folynak a fejlesztések, ezen országok a saját, sok esetben lazább Covid-korlátozásaik következtében az elmúlt évek nyerteseinek mondhatók.

Az árak szerényebek, mint Nyugat-Európában, ráadásul ebben a szezonban sem drágítja ezeket az úti célokat az egekbe szökő euróárfolyam.

Nem szabad elfelejteni, hogy Boszniában hagyományai vannak a síelésnek, 1984-ben Szarajevóban téli olimpiát rendeztek. Ugyanakkor, amellett, hogy ennek csaknem 40 éve, a Délszláv válság nem tett jót a kiépített infrastruktúrának. A Szarajevótól mindössze 25 kilométerre fekvő Bjelasnica tetejére légvédelmi ágyúkat telepítettek – nyilván nem a téli sportok fejlesztése volt a legfontosabb a balkáni országban.

Fotó: Elvis Barukcic / AFP

Mára azonban Európa egyik leggyorsabban fejlődő terepeiről beszélhetünk. Jahorinán tavaly minden idők legjobb szezonját zárták, sokat visszaforgattak a bevételből, ugyanis új lifteket adnak át és több pályaszállás is épült az utóbbi években.

A hagyományos alpesi specialitások (gőzgombóc) nem találhatók meg a hütték étlapjain, de a csevapcsicsa mellett sok nemzetközi specialitásból lehet választani.

Az ország hivatalos pénzneme a bosnyák márka (utalás a „régi időkre”, amikor sok bosnyák Németországban dolgozott), de mindenhol elfogadnak eurót is.

Bizonyára sokaknak a tengerpartok jutnak eszébe, ha Bulgáriáról van szó. Kevesebben tudják, hogy az országban jelentős hegységek is találhatók. A rendszerváltás előtt Magyarországról sokan jártak Bulgáriába síelni repülővel. Fapados járatokkal ma is könnyen megközelíthetjük Szófiát, onnan pedig busztranszferrel juthatunk el a Pamporovóba, Banszkóba, esetleg Borovecbe. Mindhárom síparadicsom infrastruktúráját jelentősen fejlesztették, és mára népszerű téli úti célok a nyugat-európaiak, a britek körében is.

A korszerűsítést jól mutatja, hogy néhány évvel ezelőtt a világkupa-sorozat is visszatért a balkáni országba, azóta szinte inden évben rendeznek futamot Banszkóban.

Meglovagolták a koronavírus miatti extrém helyzetet is, Bulgária ugyanis nem kötötte Covid-igazoláshoz a síelést, így tehát a terepek népszerűsége nőtt az elmúlt években.