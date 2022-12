Éjfélkor Horvátország átáll a kunáról az euróra, és ez várhatóan nem megy majd zavarok nélkül, ezért a szilvesztereni indulóknak a bankok azt javasolják, vigyenek magukkal elegendő készpénzt, különben nem biztos, hogy tudnak majd fizetni - írta az index.hr.

Fotó: Antonio Bat

Az átállás miatt várhatóan ma éjszaka akadozni fognak a banki szolgáltatások. A legfontosabb, hogy a kártyás fizetésekben, illetve ATM-es készpénzfelvételekben lehetnek fennakadások. Ez vélhetően minden banknál elő fog fordulni, és hogy percekre, vagy órákra, az attól is függ, melyik bank kártyájáról van szó, sőt még a kártya fajtájától is. A problémák azokat is érinti, akik külföldön fizetnének a kártyájukkal.

Minderre a bankok felkészítették az ügyfeleket, arra kérve őket, hogy előre gondoskodjanak készpénzről. A Zagrebačka bankánál például este 10:55-kor kezdődik a szünet és az éjszakai órákban tart majd, az m-token használatával történő fizetésekre pedig egészen vasárnap délutánig nem lesz mód.

Egyébként az átállás miatt magukból az ATM-ekből is korlátozott számú áll rendelkezésre, a szombati napon egész Horvátországban csak 1300 működik majd, kunát kiadva, 2023 első napján már 2700, és ezek már csak eurót adnak majd ki. A horvát ATM-ek előtt erre készülve sorok alakultak ki.

Egyéb fennakadásokat is okozott már az átállás - a várható dráguláson kívül -, a horvát Nike cégnél például vélhetően soha nem felejtik el.

Elszúrta az euróra való átállást a Nike, kitört a botrány Horvátországban Tömegével akarták felvásárolni a szomszédban a cég termékeit, miután azok árát véletlen nem euróban, hanem kunában adták meg. Most már visszakozna a sportszergyártó.

Az óriási mennyiségű feleslegessé váló kuna érmét még azt se tudják, hogyan fogják tárolni.

Annyi kunát dobnak ki a horvátok, hogy 124 zágrábi villamost töltene meg A horvát jegybankelnök elmondta, 124 zágrábi villamosnak megfelelő fémpénz beérkezésére számítanak a következő három évben. Boris Vujcic hozzátette, ekkora mennyiségű érmét az országban sehol sem tudnak tárolni, így erre megoldást kell találni. A fémpénzt valószínűleg értékesítik nyersanyagként, de csak akkor, ha már nem lehet beváltani őket.

Az euróövezeti - és az ugyancsak január 1-én esedékes schengeni csatlakozást - rendezvénysorozattal ünneplik a horvárok, a magyar határon is.