A sztrájkok ellenére időben végeznek a francia atomerőművek karbantartásával

A francia atomerőműveket üzemeltető EDF élére érkező új vezérigazgató, Luc Remont szerint a vállalat képes lesz az elektromos hálózat üzemeltetője által kitűzött termelési célokat teljesíteni mind decemberben, mind januárban, ahogy egyre több reaktor karbantartása befejeződik.

Fotó: Sutterstock

Luc Remont kinevezését az EDF élére a múlt hónapban javasolta Emmanuel Macron francia elnök, és szerdán lesz az első meghallgatása a parlament mindkét házában. Ezt megelőzően azonban egy október 21-én kelt levélben válaszolt a képviselők kérdéseire, a levél valódiságát a Reutersnek több parlamenti forrás is megerősítette.

A levélben arra a kérdésre, hogy mi a stratégiája arra nézve, hogy az EDF nukleáris erőművei rendelkezésre álljanak a télre, miután nyár óta különböző problémák miatt jelentős részük kényszerszünetet tartott, Remont válaszában kifejti, hogy a javítások kielégítően haladnak, és négy reaktor – Chinon B3, Bugey 4, Cattenom 4, Tricastin 3 – esetében azokat már el is végezték.

A karbantartás a többi erőműben is folytatódik, azok a következő hetekben ismét megkezdhetik az áramtermelést.

A cégvezető levelében azt is közölte, hogy a cél az RTE által várt decemberi 38-40 gigawatt és januári 45-50 gigawatt kapacitásának teljesítése. A francia atomerőművek áramtermelése idén 30 éves mélypontra esett, és kedden mindössze 32,5 gigawatt kapacitással működött, miután az erőművek fele nem üzemel.

Számos elemző kételyeit fejezte ki az EDF terveivel kapcsolatban, részben az országban zajló, az atomerőműveket is érintő sztrájkok hatására. Remont közölte azt is, hogy az idén több figyelmeztetést is közzétevő EDF bevételei az alacsonyabb termelés miatt idén 29 milliárd euróval lehetnek kisebbek a vártnál, ám 2023-ban magas nyereség várható, és a cég termelése visszatér a korábban tapasztalt szintre.