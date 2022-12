Titkosíthatóvá válhat a Gmail, de nem mindenkinek

Miután egyre nagyobb az igény az üzleti levelezőrendszerek biztonsági kockázatainak elkerülésére, a Google is védettebbé kívánja tenni a Gmail szolgáltatást. Ha a funkció élesedik, a kereső szerverei számára is olvashatatlanná válhatnak az e-mailekben megadott érzékeny adatok, beleértve a mellékleteket is.

54 perce | Szerző: Sz. H.

Több más terméke után a webes Gmail esetében is bevezeti az úgynevezett kliensoldali titkosítást (client-side encryption, azaz CSE) a Google. Fotó: Anelovski A felhasználók így védettebb leveleket küldhetnek és fogadhatnak, ám a tárgy, az időbélyeg és a címzettek listája továbbra sem lesz titkosított – a funkció jelenleg a béta verziónál tart. A vállalat közlése szerint a Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus és Education Standard ügyfelek 2023. január 20-ig jelentkezhetnek a bétatesztre, mielőtt a nyilvános verzió egy későbbi időpontban megjelenik. A személyes Google-fiókkal rendelkező ingyenes felhasználók számára (egyelőre) nem lesz elérhető a funkció. A kliensoldali titkosítás más termékeiknél már jó ideje működik, így a Google Drive, a Dokumentumok, a Sheets, a Slides, a Meet és a Naptár esetében. Év elején írtunk arról, hogy adathalászok a Google Dokumentumok megjegyzés funkciójával küldtek vírusos tartalmakat az áldozataiknak – figyelmeztetett akkor a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A támadók Google-dokumentumokat hoztak létre, amelyekhez megjegyzéseket fűztek az áldozatok megemlítésével (a „@” jellel). Ezt követően a Google automatikus értesítést küldött a célszemélyek e-mail-fiókjába, miszerint egy másik felhasználó megemlítette őket egy dokumentumban. Az e-mailben szereplő megjegyzések olyan hivatkozásokat rejtettek, amelyek vírusos vagy adathalász weboldalakra irányították át az áldozatokat. A támadási módszer a Google Slide megjegyzéseinél is működött, problémát azóta orvosolta a cég. Fotó: Getty Images A Google hosszú évek óta folyamatos növekedésben van, és várhatóan nem is áll meg egyelőre. A korábbi évek két számjegyű bevételnövekedését követően az elemzői várakozások az idei évre és 2023-ra is 12 százalék feletti árbevétel-emelkedést jeleznek. A Google Services szegmens tavaly több mint 237 milliárd dollár bevételt generált 91,9 milliárd dollár működési eredmény mellett. A szegmensbe tartozó Google Search a cég bevételeinek tetemes részét adja. A YouTube-reklámokból befolyó eladások ugyan csalódást okoztak a harmadik negyedévben, ami a TikTok térhódításának következménye is lehet, azonban a jövőben a YouTube Shorts javíthat ezen a versenyhelyzeten, de nyilván benne van az is, hogy a recessziós félelmek miatt a vállalatok visszafogták a marketingköltéseiket. A cég másik szegmense a Google Cloud, amely viszont a vártnál jobb eredményt hozott a harmadik negyedévben, és a felhőalapú szolgálatások középpontba kerülésével jókora növekedésre lehet majd képes a következő években. A cég magas, 30,55 százalékos működési eredményhányadot tudott elérni a 2021-es évben. A 2022-es eredményére negatív hatással bírhat a kamatemelés és a gazdasági lassulás, ami a bevételek mértékének csökkenéséhez vezethet.



