A nemzetközi ellátási láncok felborulása a világ legnagyobb gazdaságában is komoly problémákat okoz, az amerikai vállalatoknak akár hónapokat is várhatnak a szükséges alapanyagok, alkatrészek és eszközök megérkezésére – írja a Reuters.

Fotó: Monty Rakusen

A vállalkozásokat a világjárvány alatt végigkísérték az ellátási lánc problémái. Egy évvel ezelőtt, a válság csúcsán az amerikai gyártók az acéltól és az alumíniumtól kezdve a számítógépes chipeken át a műanyag öntőformákig mindenből hiányt szenvedtek.

Az elmúlt hónapokban sokat javult a helyzet. A járványhelyzet enyhülésével a nemzetközi kereskedelem újraindult, az amerikai kikötőben a feltorlódott, kirakodásra váró hajók száma lecsökkent, a szállítmányozási bevételek jelentősen megnőttek és számos árucikk könnyebben elérhetővé vált. Az Institute for Supply Management (ISM) legutóbbi havi mérése szerint 2009 óta most volt a legmagasabb azon válaszadók száma, akik szerint a szállítási idő gyorsabb volt, mint az előző hónapokban.

Az ellátási láncok azonban továbbra is messze vannak a normálistól.

Az Association of Equipment Manufacturers (AEM) nemrég 179 vállalat körében végzett felmérést, amelyben 98 százalékuk beszerzési problémákról számolt be. Ami még vészjóslóbb, és az ISM adataihoz képest meglepő is, hogy közel 60 százalékuk további romlásra számít a beszállítói láncok terén. Egy másik mérőszám, a New York-i Fed globális ellátási problémákat jelző indexe (Global Supply Pressure Index) októberben és novemberben is megemelkedett, ismét veszélyzónát jelez.

Szintén aggodalomra ad okot Kína, ahol a világjárvány nagy részében a gyárak erősen akadozva tartották csak a lépést a feldolgozott termékek iránti globális kereslet hirtelen megugrásával. Most, hogy az ország feloldotta a koronavírus elleni korlátozásokat, majd gyakorlatilag azonnal elmerült az eddigi legnagyobb fertőzési hullámban, ismét problémákba ütközhet a külföldi rendelések teljesítése.