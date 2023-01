Újabb áldozatokat szed a technológiai szektorban az elbocsátási hullám. Ezúttal az Amazon jelentette be, hogy korábbi tízezres tervével szemben 18 ezernél is több munkavállalójától válik meg.

Továbbra is túl nagy a cég, újabb leépítések lesznek az Amazonnál.

Fotó: Artur Widak / AFP

Az Amazon először novemberben jelentett be csoportos leépítéseket, főként az eszköz- és kiskereskedelmi üzletágak területén. Akkor még tízezer dolgozó elbocsátásáról volt szó. Miután egy Amazon-alkalmazott a The Wall Street Journalnek kiszivárogtatta, hogy sokkal nagyobb leépítés lesz, Andy Jassy vezérigazgató is kénytelen volt megerősíteni a blogján az információt hozzátéve, hogy az érintett többi dolgozónak január második felében postázzák a felmondólevelet.

A koronavírus-járvány egyik legnagyobb haszonélvezője az Amazon volt. A karanténidőszak alatt emberek tömegei álltak át az online vásárlásra. A cég megduplázta logisztikai hálózatát, több százezer új munkahelyet teremtett, amelyekkel világszerte 1,54 millió alkalmazottra bővült a teljes létszáma 2022 harmadik negyedévére.

A mindennapi élet helyreállásával azonban a cégóriás szolgáltatásaira kisebb lett az igény, így a fölösleges kapacitások a profit helyett már veszteséget okoztak. 2022 első felében üzleteket zárt be, majd létszámstopot rendel el. Mivel még így is túl nagy maradt a cég, az év második felében leépítésekre kényszerült.

A pandémia kitörése után, 2020 márciusától, szárnyalásnak indult az Amazon árfolyama

A technológiai ipar számos szereplője hozott hasonló döntéseket az elmúlt hónapokban. Ám 18 ezer főnél nagyobb elbocsátását eddig csak az Amazon jelentett be.

A Facebook anyacége, a Meta Platforms 11 ezer embertől válik meg, teljes létszámának 13 százalékától. A Wall Street által nemrég nyerő befektetésnek ítélt Salesforce pedig ugyancsak szerdán jelentett be 10 százalékos leépítést, a cég 7 ezer állást számol fel. A szoftvercégnek is hasonló okból kell leépítenie: túl gyorsan növekedett, és a kereslet megváltozásával létszámfelesleg alakult ki.