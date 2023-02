Az amerikai űrhivatal (NASA) által kifejlesztett technológia is segített a Törökországban és Szíriában pusztító földrengés romok alatt rekedt áldozatainak mentésében. A törökországi mentőcsapatoknak a floridai SpecOps Grouptól küldték el a FINDER (Finding Individuals for Disaster Emergency Response) elnevezésű csúcstechnológiás felszerelést, amely képes felderíteni a romok alatt rekedt embereket – számolt be róla helyi idő szerint kedden az űrhivatal.

A NASA technológiája is segített a földrengés utáni mentésben.

Fotó: Muhammed Said / Anadolu Agency / AFP

A FINDER-t a NASA sugárhajtómű-laboratóriumában (JPL) fejlesztették ki az amerikai belbiztonsági hivatal közreműködésével, és már a 2015-ös nepáli földrengésnél is használták az áldozatok felkutatására. A kisebb bőröndhöz hasonló méretű készülék mikrohullámú radar segítségével érzékeli a test olyan apró mozgásait is, mint a szívverés vagy a légzés. A tesztek során a FINDER 9 méternyi törmeléken vagy 6 méternyi tömör betonon keresztül is érzékelte a szívverést – olvasható a NASA honlapján.

A NASA azt tervezi, hogy a légi felvételeit és az űrből származó adatokat is megosztja a segélyezés és az újjáépítés elősegítése érdekében.

A február 6-án Törökországban és Szíriában pusztító 7,7 és 7,6 erősségű két földrengés több mint 40 ezer ember halálát okozta.