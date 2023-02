Az észak-koreai élelmiszerválság egyre súlyosabb méreteket ölt, ennek jele, hogy az ország két évtized óta először csökkentette a katonáinak járó fejadagokat – adta hírül a dél-koreai országegyesítési minisztérium szerdán. Az észak-koreai állami média jelentése szerint az állampárt sürgős egyeztetést tervez a mezőgazdaságról, és a dél-koreai tárca közleménye szerint Phenjan ezzel is elismerte, hogy nagyon súlyos az élelmiszerhiány.

Fotó: Kyodo News

A jelek szerint az élelmezési helyzet tovább súlyosbodott Észak-Koreában – számolt be róla a szöuli tárca, amely a két ország közötti kapcsolatokat kezeli Dél-Koreában. Kvong Jong Sze miniszter a parlamentben is beszélt a témáról, és elmondta, hogy Phenjan már támogatást kért az ENSZ Világélelmezési Programjától is. Hozzátette, hogy

a nemzetközi tárgyalások nem haladnak előre, mert a felek egyelőre nem tudtak megállapodni a segélyek eljuttatásának ellenőrzéséről.

A Dong-A Ilbo című dél-koreai napilap számolt be szerdán arról, hogy Észak-Korea 2000 óta először csökkentette a katonáinak járó napi fejadagot. Az észak-koreai KCNA hírügynökség jelentése szerint pedig a Koreai Munkáspárt február végére összehívta központi bizottságának ülését, hogy sürgősen megtalálják a helyes stratégiát a mezőgazdaság fejlesztésére. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint ritkaság, hogy ilyen jellegű egyeztetést tartanak.

Észak-Korea évtizedek óta súlyos élelmiszerhiánnyal küzd, amelyet tovább súlyosbítanak a nemzetközi szankciók, a rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák.

Az ENSZ becslései szerint jelenleg a lakosság csaknem fele szenved szükséget, és az észak-koreaiak mintegy 41 százaléka alultáplált.

A jelentések szerint a mostani helyzet a legsúlyosabb éhínségéhez hasonló, amely az 1990-es években sújtotta az országot, és amelyben nemzetközi becslések szerint százezrek haltak meg.

Észak-Korea ellen nemzetközi szankciók vannak érvényben 2006 óta, amikor először hajtott végre nukleáris fegyverkísérletet, a határ menti – eleve korlátozott – kereskedelem pedig gyakorlatilag megszűnt a koronavírus-járvány kitörésekor bevezetett szigorú korlátozások miatt.