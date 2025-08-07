Vámháború? A konténerkirály köszöni, jól van: forgalom- és bevételnövekedést jósol a Maersk

A világ egyik legnagyobb tengeri szállítmányozási vállalata, az A.P. Moller-Maersk csütörtökön jelentősen megemelte idei eredményvárakozását, miután a konténeres áruszállítás iránti kereslet ellenállónak bizonyult a világgazdaságot sújtó bizonytalanságokkal és kereskedelmi vitákkal szemben. A vállalat már 8–9,5 milliárd dollár közötti EBITDA-t vár 2025-re, szemben a korábbi 6–9 milliárdos sávval.

A konténeres szállítás iránti kereslet kitartott a geopolitikai feszültségek közepette is, ezért a Maersk megemelte idei profitvárakozását / Fotó: ANP via AFP

A Maersk szerint a globális konténerforgalom idén két–négy százalékkal nőhet, míg májusban még mínusz egy és plusz négy százalék közötti sávval számoltak. Ez ugyan mérséklődő növekedési ütemet jelez az év második felére, de a vállalat szerint az eddigi teljesítmény felülmúlta a várakozásokat. Az amerikai import visszaesését ugyanis bőven ellensúlyozta más régiók – különösen Európa – fokozódó behozatala.

A piaci volatilitás és a globális kereskedelem példátlan bizonytalanságai közepette is ellenállónak bizonyult a kereslet, mi pedig gyorsan és rugalmasan reagáltunk

– mondta Vincent Clerc vezérigazgató a Reutersnek. A bejelentés hatására a Maersk részvényei több mint három százalékot emelkedtek a csütörtöki kereskedés elején.

Az év első felében éles visszaesést mutatott a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelem a kölcsönös vámintézkedések miatt. Ez több hajótársaságot is arra késztetett, hogy rendszeres útvonalakat függesszenek fel vagy egyes járatokat töröljenek.

Bár a két nagyhatalom ideiglenes kereskedelmi fegyverszünetet kötött, a befektetők továbbra is aggódnak amiatt, hogy

augusztus 12-ig sikerül-e megállapodniuk;

és elkerülhető lesz-e az akár ötvenöt százalékos vám bevezetése.

A Maersk szerint ennek ellenére az áruk továbbra is áramlottak országhatárokon keresztül és országhatárokon belül is, még egy ennyire átpolitizált és zavarokkal teli környezetben is.

A vállalat figyelmeztetett arra is, hogy a Vörös-tengeren tapasztalható szállítási fennakadások az év hátralévő részében is megmaradhatnak. A hajózási útvonalak Afrikán keresztül történő megkerülése megnövelte a szállítási időket, ugyanakkor hozzájárult a fuvardíjak emelkedéséhez is, amiből a Maersk is profitált. A fennakadások hátterében a jemeni húszi lázadók támadásai állnak, amelyek célja az Izrael elleni tiltakozás a gázai háború miatt.