Deviza
EUR/HUF396.98 -0.24% USD/HUF340.25 -0.27% GBP/HUF457.25 +0.32% CHF/HUF421.76 -0.34% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.28 -0.16% CZK/HUF16.22 +0.21% EUR/HUF396.98 -0.24% USD/HUF340.25 -0.27% GBP/HUF457.25 +0.32% CHF/HUF421.76 -0.34% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.28 -0.16% CZK/HUF16.22 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03% BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
siófok
Balaton
szállás
nyaralás

Legnépszerűbb nyaralóhely Magyarországon: ide utaznak a legtöbben

Siófok a legnépszerűbb belföldi nyári úti cél a magyarok körében, a Balaton régió pedig a foglalások majdnem harmadát adja. Az apartmanok és a hotelek vezetnek a szállástípusok között. A legtöbben legfeljebb 170 ezer forintot szántak idén szállásra és főként vizes kikapcsolódást kerestek.
VG/MTI
2025.08.07, 23:00

Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében, régiós összesítésben a Balaton adja a foglalások harmadát, a szállástípusok közül pedig az apartman a legkelendőbb – közölte a Szallas.hu portál csütörtökön.

Siófok Balaton, turizmus, vendéglátás, hotel
Siófok a legnépszerűbb belföldi nyári úti cél / Fotó: Shutterstock

A társaság elemzése szerint 

az idén nyáron a legnépszerűbb belföldi úti célok toplistáján Siófok után Budapest és Eger következik, az első tízbe pedig Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs került be.

A régiók között a Balaton térsége vezeti a mezőnyt: a foglalások 31 százaléka ide érkezett, második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, majd a Dél-Alföld következik 11 százalékkal. Ezt követi a Nyugat-Dunántúl és az Észak-Alföld 10, illetve 9 százalékkal. Budapest és környéke 8 százalékkal, a Dél-Dunántúl 7 százalékkal, a Közép-Dunántúl 6 százalékkal részesült a foglalásokból, míg a Tisza-tó térsége 2 százalékos részesedéssel zárja a sort.

A szállástípusok között országosan az apartmanok vezetnek, ezek teszi a nyári foglalások harmadát. A második legnépszerűbb típus a hotel (27 százalék), a harmadik a vendégház (23 százalék).

A Szallas.hu adatai szerint a nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya.

A nyári foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű és júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával

 a Szallas.hu oldalán.

A foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt végzik el. Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős arányt képvisel a last minute foglalások aránya, a leggyakoribb az indulás előtti nap, de sokan az érkezés napján döntenek a nyaralásról.

A Szallas.hu felmérése szerint a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs - Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.

Elképesztő állapot alakult ki Siófokon – „21 éve van boltom a Balatonnál, de ilyet még nem láttam”

Évtizedek óta nem volt példa ekkora mértékű szúnyograjzásra a Balaton partján, mint idén nyáron. Az árvaszúnyograjok miatt a siófoki vendéglátósok kénytelenek bezárni, a lakók pedig kétségbeesetten keresik a megoldást. Egyesek a polgármester lemondását is követelik. Lengyel Róbert városvezető szerint ha a jelenség rendszeressé válik, a jogalkotóknak lépniük kell.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu