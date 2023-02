A romániai Országos Adóhatóság (ANAF) az adózási fegyelem javítása érdekében kidolgozott egy határozattervezetet, amelynek célja azoknak az embereknek az azonosítása, akik nagy vagyonnal büszkélkednek. A listára való feljutási küszöböt 25 millió euróban határoznák meg – írja a Krónika Online.

Fotó: NurPhoto via AFP – A román adóhatóságnak rajta lesz a szeme a szupergazdagokon

Szól az adóhatóság annak, aki felkerült a listájára

A cikk nem román állampolgárokról, hanem Romániában élőkről ír. Olyanokról lenne szó, akiknek az ingatlanjainak, ingóságainak és pénzügyi eszközeinek az értéke meghaladja a 25 millió eurót. Az értékbecslést az ANAF szakértői végzik. Az adóhatóság értesíti azokat, akik felkerülnek erre a listára, amelyről egyelőre nem lehet tudni, hogy az adóhatóság saját adatbázisát gazdagítja, vagy nyilvánosságra hozzák, mint a cégek fehér-, illetve feketelistáját.

A listára felkerültek legalább hat évig maradnak az adóhatóság célkeresztjében. A névsort háromévente frissítik.

Az ANAF célja, hogy javítsa az önkéntes adózási kedvet, azonosítsa azokat, akiknél fennáll annak a kockázata, hogy nem adóznak a vagyonuk után.

Innovatívvá és hatékonnyá tennék az adó- és vámügyeket

A lista összeállítása része az adóhatóság 2021–2024-es stratégiájának, amellyel innovatívvá és hatékonnyá akarják tenni az adó- és vámügyeket, valamint javítani akarják az önkéntes adózást. Az ANAF szem előtt tartotta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ajánlásait is: egy romániai látogatás során a washingtoni székhelyű pénzintézet delegációja egyebek mellett azt javasolta, hogy összpontosítsanak a nagy vagyonnal büszkélkedő magánemberekre. A most nyilvánosságra hozott határozattervezetet a hatálybalépéshez el kell fogadnia Lucian Heiuș ANAF-elnöknek.

Jól állnak a román gazdagok térségi összevetésben

Ha nem is a magyar adóhatóság gyűjtése és módszertana alapján, de ismert Magyarország leggazdagabbjainak a neve is, hiszen ilyen tárgyú összeállítások folyamatosan és világszerte készülnek. A Világgazdaság legutóbb januárban tette közzé az erre vonatkozó legfrissebb térségi adatokat a Forbes tavaly december 1-jei összesítéséből mazsolázva. Akkori cikkünkben szerepelnek a legtehetősebb román állampolgárok is, igaz, az ANAF a toplistásoknál sokkal most nagyobb körből merítene. Mindazonáltal érdemes visszaidézni:

tavaly a leggazdagabb román a Dragos és Adrian Paval testvérpár volt, akik az építőanyagokat, barkács- és lakberendezési cikkeket árusító Dedeman üzletlánc tulajdonosai voltak. A vagyonuk 13 milliárd lejre, azaz 1000 milliárd forintra rúg.

A második helyre Ion Tiriac pénzügyi szakember, korábbi profi tenisz- és jégkorongjátékos futott be 8,5 milliárd lejjel, átszámítva 691,4 milliárd forinttal. A harmadik pedig az a Daniel Dines, aki a UiPath robotizált folyamatautomatizálási platform tőzsdei bevezetésével 8 milliárd lejt, azaz 605,1 milliárd forintot zsebelt be. Fél éve az első helyen állt országos összesítésben. A magyar Csányi Sándorénál nagyobb vagyon felett rendelkezhet Ion Stoica és Matei Zaharia is: a Databricks két alapítója 7,5 milliárd lejt, azaz 609,5 milliárd forintot forgat. A Forbes nemzetközi listáján hat román van, közülük öten megelőzik a legvagyonosabb magyart.