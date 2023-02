A Törökországot és Szíriát érintő hétfő hajnali földmozgás a hetedik legtöbb halálos áldozatot követelő természeti katasztrófa az évszázadban, megközelítve a szomszédos Iránban 2003-ban bekövetkezett rengés 31 ezres számág. A két országot érintő 7,8-es erősségű földrengés és az utórengések halálos áldozatainak száma meghaladja az 1999-es nyugat-törökországi földrengését, amiben 17 ezernél is többen haltak meg.

A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel.

Fotó: Yasin Akgul

A túlélőkre is nehéz sors vár: több száz ezren váltak hajléktalanná és maradtak víz, élelem, meleg nélkül. Sokan szupermarketek parkolóiban, mecsetekben, az út szélén vagy a romok között alakítottak ki menedéket.

A török hatóságok és az ENSZ szerint Szíriában és Törökországban mintegy 24,4 millió embert érintett a katasztrófa a nyugati Adanától a keleti Diyarbakirig terjedő, mintegy 450 kilométeres területen.

Szíriában az epicentrumtól 250 km-re fekvő Hama déli részén is haltak meg emberek.

A világ több országból érkezett mentőcsapatok csütörtök éjjel is dolgoztak, hogy kiszabadítsák a romok alól a még élőket. Szerencsére az alakulatok folyamatosan találnak túlélőket. Pénteken a törökországi Hatay tartomány Samandag kerületében egy 10 napos újszülöttet emeltek ki egy ház romjai közül. A gyereket azonnal a legközelebbi tábori kórházba vitték. Szíriában pedig a Fehér Sisakosok csoport mentősei puszta kézzel verekedték át magukat a vakolaton és a cementen, hogy elérjenek egy fiatal lányhoz.

A zord időben azonban egyre kisebb esély lesz további túlélőket találni.

Mindkét állam vezetője, Bassár el-Aszad szíriai elnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök is ellátogatott a katasztrófa sújtotta területre.

Törökország halálos áldozatainak száma elérte a 18 991-et

– közölte Recep Tayyip Erdogan a pénteki beszédében. A sérültek száma pedig meghaladja a 70 ezret.

Szíriában 3384-en haltak meg az állami média szerint. Sokan rekedtek a romok alatt, így a halálos áldozatok száma várhatóan tovább nő.

Kérdésessé vált, hogy meg tudják-e tartani május 14-én a török választásokat, amelyen Erdogan újrázna. Sokan a kormányát hibáztatják a segélyszállítmányok és a mentési munkálatok késése miatt. Erdogan azonban azzal hárít, hogy ez nem igaz, és pusztán a politikai ellenfeli szítanak ellene negatív kampányt.

Szíriában a 11 éve tartó polgárháború nehezíti a létfontosságú segélyek eljuttatását. A felkelők területére rendkívül lassan érkezik a segítség.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet pénteken 14 teherautóval elektromos fűtőtesteket, sátrakat, takarókat és más fontos termékeket küldött a területre. Az ENSZ Világélelmezési Programja szerint közölte, hogy a felkelők hatalmában lévő szíriai területen nincs elég élelmiszer, pedig az északnyugat-szíriai részen a lakosság 90 százaléka függ a segélyektől.

A szervezet felszólította Törökországot, hogy több határátkelőt nyisson meg. Szíria viszont úgy véli, hogy a Törökországból a lázadók által ellenőrzött területekre való segélyszállítás megsérti a szuverenitását. Bár a kormány kért segélyt az ENSZ-től, feltételül szabta, hogy minden segítséget az ő tudtával kell nyújtani, és Szírián belülről, nem pedig a török határon keresztül – írta a Reuters.

A Világbank 780 millió dollárt ajánlott fel Törökország infrastruktúrájának újjáépítésére, és további 1 milliárdos támogatást is kilátásba helyezett. Az Egyesült Államok 85 milliót, az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kína és Ausztrália is több millió dollárt ajánlott fel a célra – közölte a Financial Times.

Az Egyesült Államok a segélyszállítmányok eljuttatása érdekében hat hónapra felmentést adott a Szíriára kirótt szankciók alól a mentési és a helyreállítási erőfeszítésekkel kapcsolatos pénzügyi tranzakcióra.

A mentesség kiterjed az amerikai pénzügyi intézmények minden olyan ügyletére, amely a katasztrófaelhárításra irányul. Ez lehetővé tenné a segélyek gyűjtését amerikai székhelyű adománygyűjtő platformokon keresztül.

Szakértők üdvözölték a szankciók alóli felmentést, ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a Damaszkuszba szállított segélyeket a kormány által irányított területekre irányíthatják át, és nem a lázadók kezén lévő Északnyugat-Szíriába, ahol már a hétfői tragédia előtt is emberek milliói szorultak segítségre.