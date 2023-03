Megegyezett az Európai Bizottság Németországgal, nem végzik ki a belső égésű motorokat

A kecske is jóllakott, és a káposzta is megmaradt. Lehetnek 2035 után is belső égésű motorok, de csak e-üzemanyaggal működhetnek.

3 órája | Szerző: VG/MTI

