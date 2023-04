Az erdőirtás megfékezését szolgálja az a szerdán, az Európai Parlamentben (EP) elfogadott javaslat, amely betiltaná az olyan nyersanyagok importját az Európai Unióba, amelyeket 2020 után kiirtott erdők helyén termesztettek. A jogszabály értelmében az olyan termékek, mint a kávé, a marhahús, a szója, a pálmaolaj, de akár feldolgozott cikkek, mint a bőr vagy a bútor és a csokoládé, eladóinak igazolniuk kell, hogy az árujuk megtermelését nem az erdők kiirtása tette lehetővé.

Fotó: Shutterstock

Az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának mintegy 10 százaléka köthető az erdők pusztításához, a mostani döntés az ebben betöltött európai szerepet szeretné visszaszorítani.

Noha a törvény nem nevez meg országokat, Indonézia és Malajzia, a világ legnagyobb pálmaolaj-exportőrei azzal vádolják az uniót, hogy korlátozza termékeik piacra jutását a kontinensen. Malajzia egyenesen azt közölte, hogy leállítja az Európába tartó pálmaolaj-szállításokat a törvényre válaszul, miközben a kistermelők figyelmeztettek, hogy nem képesek a Brüsszel által elvárt igazolások beszerzésére.

Az uniós parlament egy tavaly tető alá hozott alkut hagyott jóvá a szerdai döntéssel.

A lépés ellen tiltakozott a brazil mezőgazdasági cég, az ABAG is, mondván, Brazília már most is fellép az erdőirtással szemben, ugyanakkor a brazil szabályozás bizonyos területek kivágását lehetővé teszi. Luiz Carlos Carvalho, a cég vezetője egyoldalúnak nevezte az uniós döntést egy interjúban, és jelezte, hogy kapcsolatban állnak a brazil külügyminisztériummal is az ügyben – írja a Reuters.

A javaslat életbelépéséhez még a tagállamok jóváhagyására is szükség van, majd azt követően a nagyvállalatoknak 18, a kisebbeknek 24 hónapjuk lesz alkalmazkodni az új szabályokhoz. A szabály megszegőit akár éves bevételük 4 százalékára is bírságolhatják.