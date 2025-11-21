Rendkívüli: Megdöbbentő bejelentést tettek a béketervről Zelenszkij európai szövetségesei: Ukrajna elvesztette a háborút?

Ukrajna legnagyobb európai szövetségesei Volodimir Zelenszkij elnökkel összhangban sorakoztak fel, hogy elutasítsák az ukrajnai háború lezárását célzó terv több kulcsfontosságú elemét – ezzel kezdődik az amerikai béketervről összerántott telekonferenciáról beszámoló Bloomberg-jelentés, amely a német kormány közleményére hivatkozik.

Ukrajnai béketerv: Merzék beismerték, hogy Zelenszkij elvesztette a háborút? / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke pénteken Zelenszkijjel tartott egyeztetésük során egyetértettek abban, hogy az ukrán fegyveres erőknek továbbra is képesnek kell maradniuk az ország szuverenitásának megvédésére, és hogy bármilyen béketárgyalás kiindulópontjának a jelenlegi érintkezési vonalnak kell lennie – derül ki a közleményéből a folytatás szerint.

Egyelőre ennyit lehet tudni, nyilván majd még több részlet érkezik. Ennyi alapján úgy lehet értelmezni a nyilatkozatot, hogy az európai vezetők elfogadták, hogy a béketerv a jelenlegi frontvonalak alapján kezdődő tárgyalások eredményeképp alakuljon ki, csak azt nem, hogy olyan területek is a tárgyát képezzék, amelyeket az oroszok nem foglaltak el. Ha Ukrajna nagy területeket kényszerülne feladni, az ténylegesen a háború elvesztését jelentené.

Ukrajnai béketerv: fontos részlet lehet, ki nem vett részt a megbeszélésben

Az események és a hangsúlyok értelmezését nehezíti, hogy a beszámoló a béketerv "több kulcsfontosságú elemének" elutasításával kezdődik.

Ugyanakkor fontos részlet, hogy ha a megbeszéléseknek csak az említett résztvevői voltak, akkor kimaradt több európai vezető, akik az augusztusi washingtoni tárgyalására elkísérték Zeleneszkijt (lenti képünkön), köztük az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és nem vett részt Kaja Kallas, az Európai Unió erősen oroszellenes külügyi és biztonságpolitikai főképviselője sem.

Ők jártak Donald Trumpnál a Fehér Házban Zelenszkijjel augusztus 18-án – formális béketerv akkor még nem volt, de valami "erős" már készült Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Adódnak a kérdések, hogy a megbeszélések eredménye

valamiképpen a kimaradtak véleményével egyeztetett-egyező-e,

vagy netán Brüsszel egy más megoldási változattal, esetleg a béketerv elutasításával áll elő a későbbiekben.

A tudósítás megjegyzi: az európai vezetők a G20-as csúcstalálkozó szombati, dél-afrikai ülésének margóján is találkoznak, hogy meghatározzák a következő lépéseket – közölte egy, az ügyet ismerő forrás. Várhatóan csatlakozik Alexander Stubb finn elnök is, akit Donald Trumphoz fűződő jó kapcsolatai miatt tartanak számon – állította névtelenül egy másik jól értesült forrás.