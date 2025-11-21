Rendkívüli: Megdöbbentő bejelentést tettek a béketervről Zelenszkij európai szövetségesei: Ukrajna elvesztette a háborút?
Ukrajna legnagyobb európai szövetségesei Volodimir Zelenszkij elnökkel összhangban sorakoztak fel, hogy elutasítsák az ukrajnai háború lezárását célzó terv több kulcsfontosságú elemét – ezzel kezdődik az amerikai béketervről összerántott telekonferenciáról beszámoló Bloomberg-jelentés, amely a német kormány közleményére hivatkozik.
Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke pénteken Zelenszkijjel tartott egyeztetésük során egyetértettek abban, hogy az ukrán fegyveres erőknek továbbra is képesnek kell maradniuk az ország szuverenitásának megvédésére, és hogy bármilyen béketárgyalás kiindulópontjának a jelenlegi érintkezési vonalnak kell lennie – derül ki a közleményéből a folytatás szerint.
Egyelőre ennyit lehet tudni, nyilván majd még több részlet érkezik. Ennyi alapján úgy lehet értelmezni a nyilatkozatot, hogy az európai vezetők elfogadták, hogy a béketerv a jelenlegi frontvonalak alapján kezdődő tárgyalások eredményeképp alakuljon ki, csak azt nem, hogy olyan területek is a tárgyát képezzék, amelyeket az oroszok nem foglaltak el. Ha Ukrajna nagy területeket kényszerülne feladni, az ténylegesen a háború elvesztését jelentené.
Ukrajnai béketerv: fontos részlet lehet, ki nem vett részt a megbeszélésben
Az események és a hangsúlyok értelmezését nehezíti, hogy a beszámoló a béketerv "több kulcsfontosságú elemének" elutasításával kezdődik.
Ugyanakkor fontos részlet, hogy ha a megbeszéléseknek csak az említett résztvevői voltak, akkor kimaradt több európai vezető, akik az augusztusi washingtoni tárgyalására elkísérték Zeleneszkijt (lenti képünkön), köztük az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és nem vett részt Kaja Kallas, az Európai Unió erősen oroszellenes külügyi és biztonságpolitikai főképviselője sem.
Adódnak a kérdések, hogy a megbeszélések eredménye
- valamiképpen a kimaradtak véleményével egyeztetett-egyező-e,
- vagy netán Brüsszel egy más megoldási változattal, esetleg a béketerv elutasításával áll elő a későbbiekben.
A tudósítás megjegyzi: az európai vezetők a G20-as csúcstalálkozó szombati, dél-afrikai ülésének margóján is találkoznak, hogy meghatározzák a következő lépéseket – közölte egy, az ügyet ismerő forrás. Várhatóan csatlakozik Alexander Stubb finn elnök is, akit Donald Trumphoz fűződő jó kapcsolatai miatt tartanak számon – állította névtelenül egy másik jól értesült forrás.
Többek közt az egyik "kihagyottat", Antónió Costát, az Európai Tanács elnökét idézi a brit Financial Times – amely úgy értelmezni az európai vezetők szembe mennek Trump béketervével –, aki azt mondta: az EU felé "nem kommunikáltak semmilyen béketervet hivatalos módon".
A megbeszélést Merz rántotta össze
Merz azért hívta össze az egyeztetést – írta a Bloomberg –, hogy választ fogalmazzanak meg a 28 pontból álló követelés- és javaslatlistára, amelyet Zelenszkij csütörtökön egy amerikai delegációtól kapott.
A terv szerint – ennek egy példányát a hírügynökség látta is, a Financial Times pedig közzé is tette – az ukrajnai Krím, Luhanszk és Donyeck régiókat „de facto oroszként ismernék el, az Egyesült Államokat is beleértve.” Ukrajnának ezenfelül 100 napon belül választásokat kellene tartania, és fel kellene adnia minden reményét a NATO-tagságra.
Egy igazságos és tartós békéről van szó, és úgy látjuk, hogy a terv egyes elemei hatékonyak lehetnek e cél elérésében
– mondta Stefan Kornelius német kormányszóvivő pénteken újságíróknak Berlinben, a fonákjaként annak az állításnak, hogy elutasították a terve több kulcsfontosságú elemét. „Konstruktívan akarunk részt venni abban, hogy ezt egy olyan dinamikába tereljük, amely közelebb visz bennünket a tartós ukrajnai béke céljához" – tette hozzá.
Az európai vezetők hogyan bontják ki az igazság további elemeit, gyorsan kiderülhet, mert Washington egyértelműen sürgősen kenyértörésre vinné az ügyet: azt követeli, hogy Kijev még a hálaadás napja, azaz november 27. előtt fogadja el a béketervet.
Még a hirtelen telekonferencia hírei előtt, de már a béketerv és a Zelenszkij közvetlen környezetébe jutó korrupciós vizsgálat híreinek tudatában Orbán Viktor magyar kormányfő a következőképp kommentálta a fejleményeket Brüsszelben, ahol hatalmas újabb támogatási csomagot készítenek elő a csődbe ment, háborús Ukrajna támogatására: "Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet."
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő szerint
Európa jelen vezetői csak néznek tehetetlenül. Minden amiben egyébként komolyan hittek, omlik össze. Két lehetőségük lesz. Vagy elfogadják az amerikai tervet - ha egy nap Kijev elfogadja, nem is tehetnek mást. Vagy nem, és Kijevvel együtt ellenállnak, de 3 vagy 6 hónap múlva még rosszabb lesz. Az amerikaiak meg mossák kezeiket és nyújtják be a vaskos számlákat. Nekik nem fáj.