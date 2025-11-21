Délutánra kiderül, hagyja-e az EU összeomlani Zelenszkijt: telekonferencia lesz, Merz mindent eldobott a kezéből
Mégsem látogat meg egy berlini iskolát Friedrich Merz német kancellár, ahogy tervezte, mert ehelyett délben sürgős telefonos egyeztetést tart Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel az ukrajnai háborút lezáró béketervről, amely rémületet okozott Kijevben és európai uniós fővárosokban. Az ukrajnai béketerv, amely Washingtonból érkezett, nem Brüsszelből, hatalmas sürgölődést okoz. Orbán Viktor magyar kormányfő szerint Brüsszel – amely a béketervvel az asztalon és a korrupciós vizsgálókkal Zelenszkij közvetlen környezetében – hatalmas újabb támogatáson dolgozik Zelenszkij számára, megint eltévesztette az ütemet. A telekonferencia eredményéből derül ki, most mit lépnek az Ukrajna háborús gépezetét működésben tartó vezetők. A Kreml széttárja a karját.
A telefonos egyeztetés tervét a Bloomberg közli, a csütörtökön Kijevben Zelenszkij asztalára tett béketervet, ki tudja milyen megfontolásból a hírügynökség „amerikai–orosz tervként” említi, holott a 28-pontos terv Washingtonból jött, és a tartalma villámgyorsan szélesedő merítésben kiszivárgott. A Bloomberg magyarázatában a béketerv jelentős engedményeket tenne Vlagyimir Putyinnak (aki elfoglalta és ténylegesen a kezében tartja Ukrajna hatalmas területeit).
Rendkívüli: nyilvánosságra hozták a teljes amerikai béketervet, így lenne vége a háborúnak Ukrajnában – ezzel befejeződik a Zelenszkij-korszak
Donald Trump kormánya olyan, 28 pontból álló ukrajnai béketervet tett le az asztalra, amely jelentős területi engedményeket, a hadsereg létszámának korlátozását és Ukrajna NATO-tagságának végleges elvetését követeli Kijevtől. A javaslat több, eddig határozottan elutasított feltételt tartalmaz, Volodimir Zelenszkij mégis kész tárgyalni róla.
Akiről már tudni e jelentésből, hogy részt vesz az egyeztetésen: Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke csatlakoznak majd az európai idő szerinti déli híváshoz – közölte két kormányzati tisztviselő.
Bár az Egyesült Államok és Oroszország nagyrészt háttérbe szorította az európai országokat a háború lezárását célzó törekvéseik során, az európai reakció kritikus fontosságú lesz Ukrajna következő lépéseinek alakításában – írja a Bloomberg.
Az Európai Unió hónapok óta küzd egy olyan mechanizmus kialakításán, legyűrve egyes tagállamok ellenzését, amely mintegy 140 milliárd euró (160 milliárd dollár) felszabadítását tenné lehetővé az ukrán háborús erőfeszítések fenntartásához, miután az Egyesült Államok idén visszafogta Kijev támogatását.
Az ukrajnai béketerv és Orbán Viktor: „Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet”
A béketerv olyannyira kiszivárgott, hogy teljes szövegét is közölte például a brit Financial Times: itt olvasható.
Az európai vezetők a szombati, Dél-Afrikában tartandó G20-as csúcstalálkozó margóján is összeülnek, hogy meghatározzák a következő lépéseket – közölte egy az ügyet ismerő forrás a Bloomberggel.
A tervek szerint Alexander Stubb finn elnök, akit Donald Trumphoz fűződő jó kapcsolata miatt tartanak számon, szintén csatlakozik majd – állította egy másik, a megbeszélésekről tájékoztatott személy, aki névtelenséget kért a tárgyalások bizalmas jellege miatt. Egy újabb forrás szerint az európai vezetők az Egyesült Államokkal is próbálnak egyeztetést szervezni a kezdeményezésről.
Zelenszkij Washingtonnal azt közölte, hogy tárgyalna, Moszkvával azonban nem
Az ukrán elnök már csütörtökön, miután kézhez kapta az amerikai dokumentumot egyesek számára talán meglepően nem az azonnali elutasítás hangján szólalt meg, hanem úgy nyilatkozott: az év eleje óta támogatta Donald Trump korábbi elnök békejavaslatait a vérontás mielőbbi befejezésére, és most is kész konstruktív együttműködésre mind az amerikai féllel, mind az európai és egyéb nemzetközi partnerekkel.
Ez az üzenet azonban csak az uniós fővárosokig jutott Európában, Moszkváig nem.
Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről -mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz Life hírportálnak nyilatkozva. Ezt az MTI tudósítója jelentette az orosz fővárosból.
"Moszkvának még nem szóltak arról, hogy Zelenszkij hajlandó lenne tárgyalni a béketervről" - hangoztatta Peszkov.
Moszkvának a fejlemények kapcsán van egy kérése Washingtonhoz, és utalást tett a budapesti találkozóra
Az oroszok egyben cáfolták, hogy az ukrajnai békekötés ügye bármiképp is összekapcsolódna számukra az amerikai-orosz kétoldalú kapcsolatok egyéb ügyeivel. Peszkov az orosz állami ellenőrzésű Interfax jelentése szerint azt is elmondta: Moszkva azt szeretné, hogy az ukrajnai rendezést és a kétoldalú feszültségpontok megszüntetését ne kapcsolják össze az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során, ám Washingtonnak más az álláspontja.
Mi valóban azt szeretnénk, ha a kétoldalú feszültségpontokat és az ukrán rendezést két külön pályaként kezelnék. De a feszültségpontok tekintetében nemigen történt előrelépés. Gyakorlatilag nincs haladás. Ez annak tudható be, hogy az amerikai félnek más a nézőpontja
– mondta. „Ők továbbra is azt gondolják, hogy minden attól függ, milyen mértékben haladunk az ukrajnai rendezés felé” – tárta fel, szerintük hogyan működnek a washingtoni agyak.
Peszkov tovább is fűzte: a Kreml fontosnak tartja, hogy létrejöjjön az amerikai és az orosz elnök találkozója (amelyet Donald Trump Budapesten javasolt megtartani), de egy ilyen csúcsot elő kell készíteni.
A találkozó biztosan szükséges, fontos, de előtte rengeteg a házifeladat a szakértői szinten
– tisztázta a szóvivő.