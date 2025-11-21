Délutánra kiderül, hagyja-e az EU összeomlani Zelenszkijt: telekonferencia lesz, Merz mindent eldobott a kezéből

Mégsem látogat meg egy berlini iskolát Friedrich Merz német kancellár, ahogy tervezte, mert ehelyett délben sürgős telefonos egyeztetést tart Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel az ukrajnai háborút lezáró béketervről, amely rémületet okozott Kijevben és európai uniós fővárosokban. Az ukrajnai béketerv, amely Washingtonból érkezett, nem Brüsszelből, hatalmas sürgölődést okoz. Orbán Viktor magyar kormányfő szerint Brüsszel – amely a béketervvel az asztalon és a korrupciós vizsgálókkal Zelenszkij közvetlen környezetében – hatalmas újabb támogatáson dolgozik Zelenszkij számára, megint eltévesztette az ütemet. A telekonferencia eredményéből derül ki, most mit lépnek az Ukrajna háborús gépezetét működésben tartó vezetők. A Kreml széttárja a karját.

Ukrajnai béketerv: nem tudni, mind részt vesznek-e a telefonkonferencián, akik augusztusban elkísérték Washingtonba Zelenszkijt, aki most ugyanonnan súlyos csomagot kapott / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A telefonos egyeztetés tervét a Bloomberg közli, a csütörtökön Kijevben Zelenszkij asztalára tett béketervet, ki tudja milyen megfontolásból a hírügynökség „amerikai–orosz tervként” említi, holott a 28-pontos terv Washingtonból jött, és a tartalma villámgyorsan szélesedő merítésben kiszivárgott. A Bloomberg magyarázatában a béketerv jelentős engedményeket tenne Vlagyimir Putyinnak (aki elfoglalta és ténylegesen a kezében tartja Ukrajna hatalmas területeit).

Rendkívüli: nyilvánosságra hozták a teljes amerikai béketervet, így lenne vége a háborúnak Ukrajnában – ezzel befejeződik a Zelenszkij-korszak Donald Trump kormánya olyan, 28 pontból álló ukrajnai béketervet tett le az asztalra, amely jelentős területi engedményeket, a hadsereg létszámának korlátozását és Ukrajna NATO-tagságának végleges elvetését követeli Kijevtől. A javaslat több, eddig határozottan elutasított feltételt tartalmaz, Volodimir Zelenszkij mégis kész tárgyalni róla.

Akiről már tudni e jelentésből, hogy részt vesz az egyeztetésen: Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke csatlakoznak majd az európai idő szerinti déli híváshoz – közölte két kormányzati tisztviselő.

Bár az Egyesült Államok és Oroszország nagyrészt háttérbe szorította az európai országokat a háború lezárását célzó törekvéseik során, az európai reakció kritikus fontosságú lesz Ukrajna következő lépéseinek alakításában – írja a Bloomberg.