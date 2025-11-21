Deviza
OTP: itt az újabb optimista jóslat, folytatódhat a bankrészvény ralija

Újabb céláremelés érkezett a legnagyobb magyar bank részvényeire. Az Oddo BHF elemzése szerint is folytatódhat az OTP tőzsdei ralija.
2025.11.21, 14:01
2025.11.21

Az európai piacokkal és a magyar tőzsdével karöltve lefelé vette az irányt pénteken az OTP részvényárfolyama is. A vezető hazai bankpapír kurzusa 0,7 százalékkal fordult le a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban, pedig a befektetők kedélyét javíthatná, hogy újabb céláremelés érkezett a papírra.

Újabb céláremelés érkezett az OTP részvényeire / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

Ezúttal az Oddo BHF vizsgálta felül az OTP kilátásait, és srófolta fel 28 600 forintról 35 ezer forintig árfolyam-várakozását. Ez 8,1 százalékos emelkedést vetíthet előre a következő 12 hónapban. A befektetési szolgáltató ezzel együtt változatlanul tartást javasol.

Az Ooddo BHF ezzel még mindig a visszafogottabb elemzők táborát erősíti, céláruk 250 forinttal alatta van a 17 brókerház várakozását átlagoló konszenzusos célárnak. Az OTP részvényeit 14 brókerház vételre, egy tartásra, további kettő pedig eladásra ajánlja.

Sorra emelik az OTP részvényeinek célárát az elemzők

A nagybank november elején közzétett, erős profitszámokat és növekedést hozó harmadik negyedéves gyorsjelentést követően számos elemző emelt a céláron:

  • a legoptimistább Autonomous Research szerint egészen 39 504 forintig szárnyalhat a részvény, 
  • a JPMorgan 36 500 forintra taksálja a legnagyobb magyar bank papírjainak értékét, 
  • a Concorde és a Santander Biuro Maklerskie pedig egyaránt 34 400 forintra húzta fel a célárat.

A Bloomberg által készített elemzői konszenzus alapján brutálisan emelkedhetnek a nagybank részvényesi kifizetései, melyek kétéves távlatban a profit 70 százalékát is elérhetik.

Október végén a Moody’s is beírta az ötöst az OTP-nek. A hitelminősítő negatívról stabilra javította a bank előresorolt fedezetlen kötelezettségeire érvényben tartott Baa3 osztályzat kilátását, mindenekelőtt a bankcsoport folyamatosan erőteljes pénzügyi teljesítményével, valamint a magyarországi és több környező piacon betöltött vezető szerepével indokolva a lépést.

Az OTP részvényei a péntek délelőtti eséssel együtt is 48 százalékot erősödtek idén.
 

