védelmi ipar
Rheinmetall
hadiipar

Totális zuhanás: puszta kézzel püfölik a Rheinmetallt és a többi német hadiipari céget az amerikai béketerv hírére

Zuhannak a részvények. Hiába mondják az elemzők, hogy még ha béke lesz is, az európai fegyverkezés folytatódni fog, és továbbra is szükség lesz a német hadiiparra s azon belül kiemelten a Rheinmetallra.
Murányi Ernő
2025.11.21., 12:26

Csaknem 7 százalékkal, egészen 1527 euróig zuhant pénteken délelőtt a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat részvényárfolyama, miután kiszivárgott Donald Trump amerikai elnök béketervének tartalma.

Rheinmetall német hadiipar
Ütik a Rheinmetallt és az egész német hadiipart / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Maradt még bőven idei nyereség a Rheinmetallban

Ráadásul már napok óta tart a papírok lejtmenete, kedden még 1802 eurón állt a kurzus, tehát azóta több mint 15 százalékkal esett. Az elemzők azonban továbbra is hangsúlyozzák, hogy az amerikai tervek megvalósulása keveset változtatna Európa alapvető fenyegetettségi helyzetén és a fegyverkezés szükségességén. 

A Rheinmetall részvényeinek éves árfolyamnyeresége azonban még a pénteki zuhanást követően is 154 százalék. 

Hasonló mínuszokat szenved el a többi német hadiipari vállalat is péntek délelőtt. 

Dűl-borul minden a hadiiparban

A tankokhoz, hadihajókhoz és repülőgépekhez hajtás- és vezérlőtechnológiát szállító Renk részvényei már 8,6 százalékkal, 50 euró alá gyengültek, bár év eleje óta még így is 167 százalék az árfolyamnyereség. A gyenge piaci környezet és az Ukrajnára kidolgozott béketervek hatására ezzel együtt májusi szintjére esett vissza a papírok értékeltsége.

Holott csütörtökön a cég tőkepiaci napot tartott, amelyen a menedzsment mindent megtett a részvényesek és az elemzők megnyugtatása érdekében. Nos, ez csak az utóbbiak esetében sikerült, a JPMorgan 90 euróra lőtte be a részvények fair értékét, míg a Berenberg célára 84 euró.

Ugyancsak visszavetette – 7,2 százalékkal, 72,5 euróra – a katonai radarrendszereket, optikai eszközöket és elektronikus hadviselési rendszereket fejlesztő és gyártó Hensoldt papírjait is a béke lehetősége. Év eleje óta számolva ezzel 108 százalékra zsugorodott az árfolyamnyereség.

Végül a frankfurti tőzsdén nemrégiben debütált Thyssenkrupp Marine System (TKMS) hadihajó- és tengeralattjáró-gyártó is folyamatosan veszít értékéből, fél 12 körül már 5,4 százalékos a mínusz, és a trend egyre csak lefelé mutat.

A hadiipar felé elmozduló magyar 4iG is lefordult; 5 százalékkal, egészen 4465 forintig süllyedt a részvény árfolyama.  

 

 

