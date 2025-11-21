Csendes kivonulás: tényleg a TikTok és a Z generáció tette tönkre a munkahelyeket – vagy valami egészen más áll a háttérben? (x)
A „csendes kivonulás” fogalma 2022–23 körül robbant be a TikTokra, majd rekordgyorsasággal végigsöpört a médián: a narratíva szerint a Z generáció lazán közölte, hogy „csak annyit dolgozik, amennyit muszáj”, és ezzel munkahelyi forradalmat indított el. 2025-ben azonban már látjuk: nem a Z generáció okozta a problémát, és nem a TikTok találta fel ezt a jelenséget. A csendes kivonulás jóval régebbi és jóval mélyebb tünet – és a valódi okokat a megváltozott munkahelyi kultúrában kell keresni.
A Z generáció és a TikTok csak rátett egy címkét valamire, ami évtizedek óta létezik
A közbeszéd hajlamos a fiatalokat hibáztatni:
- „a Z-sek lusták”;
- „nem törik magukat”;
- „csak minimálban akarnak dolgozni”.
De a szakmai kutatások mást mutatnak: a „csendes kivonulás” nem új keletű. Már a 80-as, 90-es években is pontosan ez történt, csak még nem volt trendi neve.
A jelenség lényege: amikor a munkavállaló már csak azt a minimumot teszi bele a munkába, amitől a rendszer működik – többet nem.
Ez nem lustaság, hanem pszichés önvédelem. A Z generáció annyit tett, hogy kimondta, megmutatta és elterjesztette.
Miért lett mostanra ennyire látványos a „kivonulás”?
A 2020-as évek elején több olyan tényező torlódott össze, amely kiváltotta vagy felerősítette a motivációvesztést:
1. A folyamatos elérhetőség korszaka
Az okostelefonok előtti évtizedekben a munkaidő vége valóban azt jelentette: vége. Ma viszont:
- üzenetek munkaidő után;
- hétvégi e-mailek;
- elvárás a „mindig online” jelenlétre.
Ez a láthatatlan túlóra mára a kiégés egyik legnagyobb mozgatórugója.
2. A Covid utáni visszarendeződés
A pandémia alatt sokan megtapasztalták a rugalmasabb, emberibb munkavégzést. 2023–2025 között azonban a cégek jelentős része visszaállt:
- kötelező irodai jelenlét;
- home office visszaszorítása;
- hibridből „irodásodás”.
Ez csalódást, frusztrációt és ellenállást szült.
3. AI és munkahelyi átalakulások
2024–2025-ben az AI-eszközök gyors elterjedése kettős hatást váltott ki:
- bizonytalanságot (elveszi-e a munkámat?);
- túlterhelést (még több feladat, még több rendszer, még több tanulás).
A folyamatos technológiai váltás extra mentális terhet jelent.
4. Elértéktelenedett visszajelzés
A Z generáció rendszeres, őszinte és emberséges visszajelzésre vágyik. A cégek nagy része viszont ezt nem biztosítja. A dolgozók pedig – bármely korosztályból – úgy érzik: „A cégnek mindegy, én mit teszek bele.”
Ez a klasszikus receptje a csendes kivonulásnak.
2025 új HR-jelenségei: a csendes kivonulásnál már sokkal tovább tartunk
Azóta, hogy a „quiet quitting” fogalma virálissá vált, több új trend is megjelent:
- Quiet firing – csendes kirúgás: amikor a cég nem mondja ki, hogy nem akarja a dolgozót, de: • nem kap előléptetést • nem kap projektet • kiveszik a meetingekből • ellehetetlenítik
- Quiet hiring – csendes átszervezés: amikor a munkavállaló tudta nélkül kap új, extra feladatokat – fizetés nélkül.
- Quiet cutting – csendes visszaminősítés: amikor átszervezésre hivatkozva alacsonyabb presztízsű vagy kevesebb hatáskörű pozícióba tesznek valakit.
A „csendes trendek” tehát már messze túlmutatnak a TikTokon – a munkahelyi kultúra mély válságáról árulkodnak.
Mi a valódi ok? A csendes kivonulás a kiégés egyik előszobája
A szakértők szerint a jelenség három fő tényező mentén alakul ki:
- A munka nem motiváló, nincs fejlődési lehetőség.
- A munka-magánélet határai teljesen elmosódtak.
- A vezetők nem adnak visszajelzést, támogatást vagy példát.
Ez nem generációs probléma. Ez vezetési probléma.
A jó vezető felismeri a jeleket – a rossz vezető csak hibáztatja a fiatalokat.
Mit tehet egy cég?
A csendes kivonulás ellen nincs TikTok-tilalom vagy rendelet. A megoldás a kultúra átalakítása.
A munkáltatóknak:
- emberi vezetésre;
- következetes visszajelzésre;
- tiszta elvárásokra;
- valódi szabadságra;
- fejlődési utakra;
- megbecsülésre;
- határokra;
- kiszámíthatóságra;
- és egészséges terhelésre van szükségük.
Enélkül minden rendszert utolér a motivációvesztés.
És ha te már „csendben kilépnél”?
Semmi baj nincs abban, ha felismered: máshol jobb helyed lenne. A csendes kivonulás gyakran csak az első lépés a valódi váltás felé.
