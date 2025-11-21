Csendes kivonulás: tényleg a TikTok és a Z generáció tette tönkre a munkahelyeket – vagy valami egészen más áll a háttérben? (x)

A „csendes kivonulás” fogalma 2022–23 körül robbant be a TikTokra, majd rekordgyorsasággal végigsöpört a médián: a narratíva szerint a Z generáció lazán közölte, hogy „csak annyit dolgozik, amennyit muszáj”, és ezzel munkahelyi forradalmat indított el. 2025-ben azonban már látjuk: nem a Z generáció okozta a problémát, és nem a TikTok találta fel ezt a jelenséget. A csendes kivonulás jóval régebbi és jóval mélyebb tünet – és a valódi okokat a megváltozott munkahelyi kultúrában kell keresni.

A „csendes kivonulás” nem a Z generáció hóbortja, és nem is a TikTok találmánya, hanem egy évtizedek óta létező munkahelyi jelenség, amely a motivációvesztés, a túlterheltség és a vezetői figyelmetlenség következménye / Fotó: Jobinfo.hu

A Z generáció és a TikTok csak rátett egy címkét valamire, ami évtizedek óta létezik

A közbeszéd hajlamos a fiatalokat hibáztatni:

„a Z-sek lusták”;

„nem törik magukat”;

„csak minimálban akarnak dolgozni”.

De a szakmai kutatások mást mutatnak: a „csendes kivonulás” nem új keletű. Már a 80-as, 90-es években is pontosan ez történt, csak még nem volt trendi neve.

A jelenség lényege: amikor a munkavállaló már csak azt a minimumot teszi bele a munkába, amitől a rendszer működik – többet nem.

Ez nem lustaság, hanem pszichés önvédelem. A Z generáció annyit tett, hogy kimondta, megmutatta és elterjesztette.

Miért lett mostanra ennyire látványos a „kivonulás”?

A 2020-as évek elején több olyan tényező torlódott össze, amely kiváltotta vagy felerősítette a motivációvesztést:

1. A folyamatos elérhetőség korszaka

Az okostelefonok előtti évtizedekben a munkaidő vége valóban azt jelentette: vége. Ma viszont:

üzenetek munkaidő után;

hétvégi e-mailek;

elvárás a „mindig online” jelenlétre.

Ez a láthatatlan túlóra mára a kiégés egyik legnagyobb mozgatórugója.

2. A Covid utáni visszarendeződés

A pandémia alatt sokan megtapasztalták a rugalmasabb, emberibb munkavégzést. 2023–2025 között azonban a cégek jelentős része visszaállt:

kötelező irodai jelenlét;

home office visszaszorítása;

hibridből „irodásodás”.

Ez csalódást, frusztrációt és ellenállást szült.

3. AI és munkahelyi átalakulások

2024–2025-ben az AI-eszközök gyors elterjedése kettős hatást váltott ki:

bizonytalanságot (elveszi-e a munkámat?);

túlterhelést (még több feladat, még több rendszer, még több tanulás).

A folyamatos technológiai váltás extra mentális terhet jelent.