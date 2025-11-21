Deviza
Csendes kivonulás: tényleg a TikTok és a Z generáció tette tönkre a munkahelyeket – vagy valami egészen más áll a háttérben? (x)

A valódi probléma mélyebb, mint a közbeszéd címkéi, és a megoldás is a kultúra gyökeres átalakításában rejlik. A „csendes kivonulás” nem a Z generáció hóbortja, és nem is a TikTok találmánya. Ez egy évtizedek óta létező munkahelyi jelenség, amely a motivációvesztés, a túlterheltség és a vezetői figyelmetlenség következménye.
2025.11.21, 12:04
Frissítve: 2025.11.21, 13:57

A „csendes kivonulás” fogalma 2022–23 körül robbant be a TikTokra, majd rekordgyorsasággal végigsöpört a médián: a narratíva szerint a Z generáció lazán közölte, hogy „csak annyit dolgozik, amennyit muszáj”, és ezzel munkahelyi forradalmat indított el. 2025-ben azonban már látjuk: nem a Z generáció okozta a problémát, és nem a TikTok találta fel ezt a jelenséget. A csendes kivonulás jóval régebbi és jóval mélyebb tünet – és a valódi okokat a megváltozott munkahelyi kultúrában kell keresni.

csendes kivonulás
A „csendes kivonulás” nem a Z generáció hóbortja, és nem is a TikTok találmánya, hanem egy évtizedek óta létező munkahelyi jelenség, amely a motivációvesztés, a túlterheltség és a vezetői figyelmetlenség következménye / Fotó: Jobinfo.hu

A Z generáció és a TikTok csak rátett egy címkét valamire, ami évtizedek óta létezik

A közbeszéd hajlamos a fiatalokat hibáztatni:

  • „a Z-sek lusták”;
  • „nem törik magukat”;
  • „csak minimálban akarnak dolgozni”.

De a szakmai kutatások mást mutatnak: a „csendes kivonulás” nem új keletű. Már a 80-as, 90-es években is pontosan ez történt, csak még nem volt trendi neve.

A jelenség lényege: amikor a munkavállaló már csak azt a minimumot teszi bele a munkába, amitől a rendszer működik – többet nem.

Ez nem lustaság, hanem pszichés önvédelem. A Z generáció annyit tett, hogy kimondta, megmutatta és elterjesztette.

Miért lett mostanra ennyire látványos a „kivonulás”?

A 2020-as évek elején több olyan tényező torlódott össze, amely kiváltotta vagy felerősítette a motivációvesztést:

1. A folyamatos elérhetőség korszaka

Az okostelefonok előtti évtizedekben a munkaidő vége valóban azt jelentette: vége. Ma viszont:

  • üzenetek munkaidő után;
  • hétvégi e-mailek;
  • elvárás a „mindig online” jelenlétre.

Ez a láthatatlan túlóra mára a kiégés egyik legnagyobb mozgatórugója.

2. A Covid utáni visszarendeződés

A pandémia alatt sokan megtapasztalták a rugalmasabb, emberibb munkavégzést. 2023–2025 között azonban a cégek jelentős része visszaállt:

  • kötelező irodai jelenlét;
  • home office visszaszorítása;
  • hibridből „irodásodás”.

Ez csalódást, frusztrációt és ellenállást szült.

3. AI és munkahelyi átalakulások

2024–2025-ben az AI-eszközök gyors elterjedése kettős hatást váltott ki:

  • bizonytalanságot (elveszi-e a munkámat?);
  • túlterhelést (még több feladat, még több rendszer, még több tanulás).

A folyamatos technológiai váltás extra mentális terhet jelent.

4. Elértéktelenedett visszajelzés

A Z generáció rendszeres, őszinte és emberséges visszajelzésre vágyik. A cégek nagy része viszont ezt nem biztosítja. A dolgozók pedig – bármely korosztályból – úgy érzik: „A cégnek mindegy, én mit teszek bele.”

Ez a klasszikus receptje a csendes kivonulásnak.

 

2025 új HR-jelenségei: a csendes kivonulásnál már sokkal tovább tartunk

Azóta, hogy a „quiet quitting” fogalma virálissá vált, több új trend is megjelent:

  • Quiet firing – csendes kirúgás: amikor a cég nem mondja ki, hogy nem akarja a dolgozót, de: • nem kap előléptetést • nem kap projektet • kiveszik a meetingekből • ellehetetlenítik
  • Quiet hiring – csendes átszervezés: amikor a munkavállaló tudta nélkül kap új, extra feladatokat – fizetés nélkül.
  • Quiet cutting – csendes visszaminősítés: amikor átszervezésre hivatkozva alacsonyabb presztízsű vagy kevesebb hatáskörű pozícióba tesznek valakit.

A „csendes trendek” tehát már messze túlmutatnak a TikTokon – a munkahelyi kultúra mély válságáról árulkodnak.

Mi a valódi ok? A csendes kivonulás a kiégés egyik előszobája

A szakértők szerint a jelenség három fő tényező mentén alakul ki:

  1. A munka nem motiváló, nincs fejlődési lehetőség.
  2. A munka-magánélet határai teljesen elmosódtak.
  3. A vezetők nem adnak visszajelzést, támogatást vagy példát.

Ez nem generációs probléma. Ez vezetési probléma.

A jó vezető felismeri a jeleket – a rossz vezető csak hibáztatja a fiatalokat.

Mit tehet egy cég?

A csendes kivonulás ellen nincs TikTok-tilalom vagy rendelet. A megoldás a kultúra átalakítása.

A munkáltatóknak:

  • emberi vezetésre;
  • következetes visszajelzésre;
  • tiszta elvárásokra;
  • valódi szabadságra;
  • fejlődési utakra;
  • megbecsülésre;
  • határokra;
  • kiszámíthatóságra;
  • és egészséges terhelésre van szükségük.

Enélkül minden rendszert utolér a motivációvesztés.

És ha te már „csendben kilépnél”?

Semmi baj nincs abban, ha felismered: máshol jobb helyed lenne. A csendes kivonulás gyakran csak az első lépés a valódi váltás felé.

 

