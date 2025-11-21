Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

Megérkezett a második magyar KC–390 Millennium katonai szállító repülőgép pénteken a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára, Kecskemétre.

Az új katonai szállító repülőgép fontos képességet pótol a Magyar Honvédségnél / Fotó: Honvédelem.hu

Az elmúlt néhány év a légierő éve is

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a katonai szállítógép fogadásán elmondta, hogy az elmúlt néhány év a légierő éve is volt. Ugyanis a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első KC–390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is. A két gép egymás testvéreként fog szolgálatot teljesíteni a kecskeméti légibázison. A miniszter hozzátette, hogy

ez a fajta szállítóképesség hiányzott a magyar légierő arzenáljából, de most már ez is rendelkezésre áll.

Felidézte, hogy pár napja újabb három L–39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép is érkezett Kecskemétre. Bár a flotta száma ezzel még nem teljes, a gépek száma folyamatosan növekszik.

Ezt kell tudni az új katonai szállító repülőgépről

A katonai szállító repülőgép harmincöt méter hosszú, nyolcszáz kilométer per órás sebességgel tud repülni, utazómagassága pedig elérheti a nyolcezer métert is. Pár napja a repülőgépről a Honvédelmi Minisztérium azt írta Facebook-bejegyzésében, hogy

a KC–390 Millennium nemcsak egy repülőgép, hanem egy jövőbe mutató képesség is, ami elhozza a modern hadviselés alapjait a Magyar Honvédség számára.

A KC–390 Millennium katonai szállító repülőgépet az Embraer gyártja Brazíliában precíziós robotok segítségével, a tökéletes illesztést lézeres mérőberendezések biztosítják. A festőcsarnokban pedig a magyar felségjelzések is felkerültek a katonai szállító repülőgép törzsére.

A KC–390 a gyorsaság, a megbízhatóság és a többcélúság ötvözete, mely alkalmas szállítási, deszant-, egészségügyi, humanitárius és hamarosan légi utántöltési feladatokra is. Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légi teherdobásokra és intenzív ellátásra szoruló betegek, sérültek ápolására szolgáló betegágyak, valamint nyolcvan felszerelt katona befogadására. A KC–390-es típussal a honvédség technikai fejlesztése tehát tovább folytatódik, a hadsereg a katonai légi szállításban eddig nem látott képességek birtokosa lesz.