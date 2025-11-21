Deviza
mesterséges intelligencia
amerikai-kínai versengés
Nvidia

Lecsaptak az amerikai hatóságok, megbuktak a csempészek: Peking vakarhatja a fejét

Évtizedes börtönbüntetés várhat a csempészekre, akik az amerikai exportkorlátozások kijátszására törtek. Előtte azonban képesek voltak négyszáz Nvidia-csipet Kínába juttatni.
VG/MTI
2025.11.21., 12:15

Őrizetbe vettek két amerikai és két kínai állampolgárt az Egyesült Államokban, miután a vádak szerint Nvidia-csipeket csempésztek Kínába, megsértve ezzel az amerikai exportkorlátozásokat – jelentette be csütörtökön az amerikai igazságügyi minisztérium.

NVIDIA
Az Nvidia-csipek adják a mesterséges intelligencia fejlesztésének alapját / Fotó: CFoto via AFP

Két gyanúsítottat szerdán Floridában, egyet Alabamában, egyet pedig Kaliforniában kaptak el. A közlemény szerint nemcsak az amerikai érzékeny anyagok exportjáról szóló törvény (ECRA) megsértésével, hanem csempészéssel és pénzmosással is vádolják őket.

Washington nem engedi, hogy a legfejlettebb Nvidia-csipekre Kína rátegye a kezét

A mesterséges intelligencia területén az Egyesült Államok és Kína közötti versenyfutásban Washington 2022 októberében új exportellenőrzéseket rendelt el, hogy korlátozza Pekinget a félvezetők vásárlásában és gyártásában.

Ennek kijátszására a vádlottak fiktív szerződéseket és fedőcégeket vetettek be, és 2023 szeptembere óta négyszáz Nvidia grafikus processzort (GPU) exportáltak Malajzián és Thaiföldön keresztül, de két további szállítmány eljuttatását a hatóságok megakadályozták.

A négy férfi akár több évtizedes börtönbüntetést is kaphat, miután több mint 3,89 millió dollárt (1 milliárd 287 millió forint) kapott a csempészés finanszírozására. Ez az összeg eltörpül az Nvidia bevételeihez képest, az amerikai csipfejlesztő ugyanis csak a legutóbbi negyedévben közel 60 milliárd dollár bevételt ért el.

Bár az Nvidia bizonyos csipjeinek kínai exportját a Trump-adminisztráció engedélyezte, a pekingi hatóságok az ország technológiai cégeit igyekeznek a belföldi csipek felé terelni. Jensen Huang Nvidia-vezér szerint a cég bevételei gyakorlatilag mára lenullázódtak Kínában.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
873 cikk

 

