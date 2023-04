A tavalyinál kevesebb energiatartalék-kapacitást kért a következő fűtési szezon alatti ellátási hiányok elkerülésére a német energiaügyi szabályozóhatóság. Ennek az az oka, hogy az elmúlt évben tartalékerőműveket kapcsoltak a rendszerbe, így megnőtt az ellátási kapacitás.

A szászországi Boxberg széntüzelésű erőmű hűtőtornyai.

Fotó: AFP

A Bundesnetzagentur nevű szövetségi hálózati ügynökség pénteken közölte, hogy

a 2023/24-es szezonra a 2022/23-ashoz képest 44 százalékkal, 4616 megawattra csökkentette a szükséges téli tartalékkapacitást.

Ettől a rendelkezéstől függetlenül az ügynökség további kapacitásra szerződik a téli hónapokra, amikor a legnagyobb a kereslet. A hideg időszakban a nap- és szélenergia-termelés kockázatai megnőnek, mivel a jellemzően borult és szélcsendes időjárás nem kedvez az így előállított energiának. Ezen túl pedig a hálózatbővítés lassú üteme is akadályozza a szélenergia szállítását az északi területekről a déliekre.

Az üzemeltetők legfeljebb 19 500 MW-ot tudnak rendelkezésre bocsátani piaci beavatkozásra a következő télen rövid távon, ami várhatóan a maximális igényeket is kiszolgálhatja.

Ezt a mennyiséget a rendszeresen működő erőművek, a hazai és külföldi hálózati tartalékkapacitások és a tartalék kombinálásával lehetne előteremteni – írta a szövetségi hálózati ügynökség a pénteki közleményében.

Németország egész évben igénybe vehet tartalékként olyan belföldi erőműveket, amelyekről már bejelentették, hogy leállítják, de még működhetnek. Továbbá az orosz gáz pótlására az elmúlt évben 8500 megawatt szénkapacitást vontak be az ellátásba 2024. március végéig. Ezeken kívül külföldi erőműveket is leszerződtetnek, hogyha kell, onnan is elláthassák a német gazdaságot – írja a Reuters.